انتشر مقطع فيديو قصير على مواقع التواصل الاجتماعي للأسطورة البرتغالية لاعب نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو أثناء خروجه من أحد الأماكن العامة بمدينة الرياض ، وهو يرتدي الزي السعودي “الثوب الأبيض”.

المقطع أثار إعجاب العديد من الجماهير الرياضية وتحديدا الجماهير “النصراوية” عند مشاهدتهم لكريستيانو وهو يرتدي الزي السعودي، مما ساهم في نشر المقطع بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي .

و يحظى اللاعب البرتغالي بعدد كبير من المحبين والمتابعين من أرجاء العالم ، وأطلق عدد من السعوديين جملاً تعليقا على المشهد ، منها (ولما ينزل بالشارع بزيّنا الرسمي راح ينقل صورة ايجابيه لكل متابعينه ومحبينه اللي يوصلون لمئات الملايين عن هذا البلد وأهله، وما تدرون بكرة تصير هبّة الملابس في أوروبا الثياب السعودية ).

وقال تعليق آخر 🙁 الصراحة مب طبيعي كنه من عيالنا مناسب عليه هالستايل القصة والثوب والمشية).

الاسطورة كاشخ بالثوب اليوم❤️ pic.twitter.com/2KKvQhQfiG — M E Hً ! (@0_b6y) August 20, 2023