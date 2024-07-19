شركة الأمن السيبراني كراود سترايك تنشر حلا للملف الذي تسبب بشلل في الاقتصاد

تبين اليوم أن ملف صغير تسبب في شلل في المطارات والبورصات والمتاجر وغيرها من خدمات كبدت الاقتصاد العالمي خسائر لا تحصى، ونشرت كراود سترايك حلا للمشكلة (هنا)، و يكفي أن تبحث عن ملف في نظام ويندوز وهو ملف صغير لتحديث الحماية وهو C-00000291*.sys أو إصدار شبيه منه لتجد أن الحل الفني بسيط وهو حذف الملف بتشغيل ويندوز بالوضع الآمن Safe Mode أو وضعية استرداد النظام (Windows Recovery Environment) وعادة مايكون بمجلد خاص باسم C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike

والملف هو تحديث غالبا ما ترسله شركة الأمن السيبراني كراود سترايك، عبر الإنترنت لكل الأنظمة لمواكبة أحدث المخاطر السيبرانية. وتقول الشركة إن المشكلة لاتظهر إلا في أنظمة ويندوز فيما لم تتأثر أنظمة ماك ولا أنظمة لينوكس بهذه الأزمة العالمية التي تلفت الأنظار إلى مخاطر احتكار مايكروسوفت لأنظمة ويندوز وانتشارها الواسع في كل مكان.

يذكر أن هذا الملف كان وراء تعطل العمل في عشرات المطارات والبنوك وشركات الطيران والاتصالات ووسائل إعلام، كما ألحق أزمة تعطل التداول في بورصات عديدة مثل تلك في لندن وسنغافورة، وحتى المتاجر وغيرها فضلا عن عشرات الخدمات الرقمية الشهيرة.

ملف التحديث الكارثي للبرنامج الذي تم إرساله في وقت مبكر من يوم الجمعة جاء عبر محاولة إرسال تحديث من منتج كراود سترايك الشهير Falcon Sensor، وهو يعتمد على السحابة لتشغيل عمليات الأمن السيبراني، أرسلت الشركة ملفًا تسبب بإحداث شلل في ملايين أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بأنظمة مايكروسوفت في جميع أنحاء العالم. لكن أجهزة ماك ولينوكس لم تتأثر بالأعطال على عكس أجهزة ويندوز حيث تستحوذ مايكروسوفت على حصة سوقية هائلة في قطاع أنظمة تشغيل أجهزة الكمبيوتر الشخصية. وبسيطرتها على أكثر من 80% من السوق، الأمر الذي أدى إلى إقصاء المنتجات المنافسة بشكل كبير وخلق بيئة من المزايا غير العادلة.

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