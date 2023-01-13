كتاب يكشف أسرار العائلة الملكية البريطانية ينافس رواية هاري بوتر في الكتب الأكثر مبيعا

حطمت مذكرات الأمير هاري في يومها الأول أرقاما قياسية وفقًا لناشرها. بعد الإصدار الرسمي للكتاب تم بيع 400 ألف نسخة حتى الآن في صورة مطبوعة ورقية وإلكترونية وصوتية. حسبما قال ترانس وورلد بينجوين راندوم هاوس ، نقلاً عن أرقام المبيعات البريطانية. وقال لاري فينلي، العضو المنتدب لدار نشر ترانسوورلد بنجوين راندوم هاوس، في بيان: “دائما ما كنا نعرف أن هذا الكتاب سيحقق رواجا كبيرا، لكنه تجاوز حتى أكثر توقعاتنا تفاؤلا”. وأضاف: “على حد علمنا، المطبوعات الوحيدة التي بيعت أكثر في يومها الأول هي تلك التي كان بطلها هاري بوتر الآخر”.

حمل الكتاب اسم “سبير” وتعني “احتياطي” كناية عن شعوره بالسخط من تهميش العائلة الملكية البريطانية له وأنها سعت لإنجاب ولد ثاني بعد شقيقه الأكبر وليام لمجرد الاحتياط في حال وفاة الأول، ويقول نقلا عن أحد الذين سمعوا والده وكان وقتها الأمير تشارلز، وهو يقول لأمه الراحلة الأميرة ديانا بعد ولادتها وإنجاب هاري- “اليوم أتممتي مهمتك بإنجاب إبن، وولد آخر احتياطي”- ومن هنا جاء اسم الكتاب. وثار الإعلام البريطاني ضد هاري دفاعا عن سمعة العائلة الملكية البريطانية وتشن حملات إعلامية ضده مع تجنيد مسؤولين في الجيش البريطاني للمساهمة فيها بزعم أنه كشف أسرارا عسكرية وغير ذلك من الاتهامات التي تكيلها ضده الصحافة البريطانية ومؤيدي الملكية البريطانية.