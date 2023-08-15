

نشر أحد المواطنين مقطع فيديو يوثق خدمة في مطار الملك خالد الدولي في الرياض والتي ربما لا يعلم عنها الكثيرين.





وأوضح أن المطار يوفر كبسولات للنوم يستطيع الشخص القادم من رحلة دولية ولديه رحلة أخرى بعد عدة ساعات أن يستأجر كبسوله وينام بها لحين موعد رحلته القادمة، والذي يعد بديل عن الخروج من المطار والبحث عن فندق أو الجلوس لساعات طويلة في انتظار رحلته، وفقاً لـ”صحيفة تواصل”.





وأظهر الفيديو الكبسولة من الداخل وهي بحجم مريح وبها جميع الاحتياجات كما أنها تعزل الصوت فلا تصل أي ضوضاء من الخارج.





وقال المواطن في الفيديو، أنه وصل إلى مطار الرياض من رحلة دولية، ورحلته المحلية متبقٍّ عليها 9 ساعات، وتم إخباره عن خدمة “وسن” وهي عبارة عن كبسولات للنوم يتم استئجارها بالساعة بعيدًا عن إزعاج الصالة.





كبسولات مكيفة

وأوضح أن الكبسولات مكيفة وواسعة، ومزودة بكل احتياجات المسافر من حيث الهواء والشاحن والإضاءة والسرير ويتم إغلاقها من أجل الخصوصية والنوم بكل أرياحية، كذلك بها شاشة تلفزيون، وخزنة صغيرة.

مطار الرياض يوفر كبسولات للنوم يستطيع الشخص القادم من رحله دوليه ولديه رحله اخرى بعد عدة ساعات ان يستأجر كبسوله وينام فيها الى حين موعد رحلته القادمه بدل ان يضطر الخروج من المطار والبحث عن فندق او الجلوس ساعات طويله في انتظار رحلته بدون ان ينام pic.twitter.com/ho2z425jeE — ابراهيم بن عطاالله (@ibharbi) August 13, 2023









