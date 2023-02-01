كانوو تعلن عن شراكة مع شركة المقاولات العامة العليان كموزعٍ حصريٍ لمركباتها الكهربائية في المملكة

أعلنت شركة كانوو، الرائدة في مجال التنقل عبر التقنيات المتقدمة، اليوم توقيع اتفاقية مع شركة المقاولات العامة العليان، لتصبح الوكيل الحصري لمركباتها في المملكة العربية السعودية. وتعد شركة المقاولات العامة العليان، الشركة متعددة الجنسيات الرائدة التابعة لشركة العليان السعودية القابضة، موزعًا للعلامات التجارية الرائدة في المملكة العربية السعودية منذ أكثر من 75 عامًا وهي الشركة المؤسسة لمجموعة العليان العالمية.

تقضي المرحلة الأولى من الاتفاقية الى بيع وتوزيع وصيانة مركبات كانوو. بالإضافة إلى ذلك، ستعمل كانوو وشركة المقاولات العامة العليان على تطوير الشراكة لإطلاق نظام بيئي رقمي لخدمات الصيانة، والتجميع المحلي، ليصل الى التصنيع في نهاية المطاف.

وبهذه المناسبة، صرح طوني أكيلا، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة كانوو، قائلاً “مجموعة العليان شركة رائدة وموثوقة عالمياً، وتملك خبراتٍ طويلة في توزيع المنتجات، كما أنها تتمتع بشراكاتٍ مميزةٍ مع مجموعةٍ من العلامات التجارية الرائدة عالمياً، وأثبتت مكانتها كشريك داعم للمركبات الكهربائية في المنطقة. وكان شرفٌ لي العمل مع العليان لعدة سنوات، ويمثل التزامنا المتبادل لخدمة العملاء أحد ركائز هذه الاتفاقية التي تقضي بجلب مركبات كانوو الحائزة على عدة جوائز الى المنطقة”.

ويتم تصنيع مركبات كانوو بناء على الهيكل متعدد الأغراض (MPP) الذي صممته الشركة، ويتميز بتكامله مع كافة المكونات عالية التقنية في المركبة؛ مثل الموتور الكهربائي، ووحدة البطارية، ومكونات نظام القيادة الهامة الأخرى. وقد تم تصميم مركبات كانوو باستخدام تقنية التوجيه بالسلك، والتي تسهم في تقليل الأجزاء المتحركة، وتعزز صلابة المقصورة، وبالتالي توفير مساحة أرحب، واستخدامات أكثر، فضلاً عن الارتقاء ببيئة القيادة، وإضافة نافذة بانورامية لتحسين رؤية الطريق، في حين يعزز التصميم المعياري القدرة على تغيير التصميم وفق متطلبات السوق المحلي، ويوفر نهج تصنيعٍ محليٍ قابل للتعديل والتطوير.

من جهته، أوضح عويض الحارثي، الرئيس التنفيذي لشركة العليان السعودية القابضة، قائلاً “لقد نجحنا في إدخال العديد من العلامات التجارية والمنتجات والخدمات العالمية الرائدة إلى السوق السعودي، وذلك من خلال شركاتنا المتنوعة الرائدة، ومن أبرزها شركة المقاولات العامة العليان. ما من شكٍ أن التزامنا الراسخ بالتميز، ومعرفتنا المتعمقة بالسوق المحلي يشكلان الدعامة الأساسية لنجاحنا المستمر وسجلنا الحافل بالمنجزات على مدى مسيرتنا. كذلك، نحن على درايةٍ بتزايد الطلب على حلول التنقل المستدام في المملكة، مستلهمين مبادرة “السعودية الخضراء”، التي تهدف لتحقيق صفر انبعاثات كربونية بحلول العام 2060م. ومن هذا المنطلق، نحن نعتز بتوقيع اتفاق توزيع منتجات وخدمات كانوو، وفخورون بأن نكون الموزع الحصري لمركباتها الكهربائية في سوقنا السعودي”.

وأضاف الحارثي “ستجمع الشراكة الجديدة بين الخبرات التي تملكها شركة المقاولات العامة العليان التي تزيد على 75 عاماً في قطاع السيارات والقطاعات الأخرى المرتبطة به، مع تقنيات كانوو المبتكرة الخاصة بالمركبات الكهربائية لتلبية الطلب على هذا النوع من المركبات في السوق، ونساهم في الجهود العالمية الرامية لخفض انبعاثات الكربون، وتحقيق مستهدفات الاستدامة ضمن رؤية المملكة 2030 الطموحة”.

ولطالما كانت شركة المقاولات العامة العليان من الشركات الرائدة في دعم تحول السوق السعودي في مختلف القطاعات منذ العام 1947م، ومثلت العديد من العلامات التجارية العالمية المرموقة في مجالات المركبات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، ومعدات البناء، والنفط والغاز، وتوليد الطاقة، وغيرها، والتي ساهمت من خلالها كلها في تطوير البنية التحتية للمملكة.

وتتطلع المملكة -وفقاً لرؤية 2030- إلى اعتماد المركبات الكهربائية وحلول التنقل المستدام. ومركبات كانوو، وحلول التنقل الرقمية المتقدمة التي تنتجها والحائزة على عدة جوائز وتقديرات ستتفرد في تلبية الطلب على هذا النوع من المركبات المصممة لغرض تأمين احتياجات السوق في قطاعات الصناعة والنقل والتوصيل والسياحة والتجزئة، وغيرها.