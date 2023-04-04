عقب فترة قصيرة من إطلاقها الناجح للبرج الأول من مشروع كانال هايتس، تستعد داماك العقارية، شركة التطوير العقاري التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، لإطلاق البرج الثاني من المشروع الذي يتكوّن من 45 طابقاً ويمثّل انعكاساً للروعة والفخامة التي يتحلّى بها البرج الأول والذي تم بيعه بالكامل.

ويوفّر “كانال هايتس 2″، بحسب بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، أرقى معايير الفخامة وأسلوب الحياة الفاخرة على الواجهة المائية، ويمتاز بموقعه الحيوي بالقرب من مناطق التسوق والأعمال الشهيرة وسط مدينة دبي.

ويرمز البرج الذي يقع على ضفاف قناة دبي المائية وفي وسط منطقة الخليج التجاري، إلى جمال اللؤلؤ الأزرق وبريقه، وذلك في تصاميمه الداخلية ذات اللمسات الإبداعية الفريدة التي تحمل توقيع دار المجوهرات السويسرية الشهيرة “دي جريسوغونو”.

وقال نايل ماكلوغلين، نائب رئيس أول في داماك “عقب النجاح المتميز لبرج “كانال هايتس”، نفخر بكشف النقاب عن البرج التوأم للمشروع ’كانال هايتس 2‘، الذي من المتوقع أن يحقّق أيضاً نجاحاً كبيراً مثل سابقه، وأن يمثّل إضافة نوعية للتألق والفخامة والرفاهية التي نقدّمها لعملائنا المتميزين الذين يحرصون دوماً على خيارات المعيشة الفاخرة العصرية”.

وأضاف “بصفتها مطوّر عقاري تتمتع بمعرفة عميقة بنبض السوق وخبرة كبيرة بتوجّهات العملاء، تسعى شركة داماك جاهدةً وعلى الدوام، إلى توفير منتجات أكثر ابتكاراً وتفرداً لعملائها”.

وتعد “بحيرة النجوم” من أبرز المرافق الترفيهية في “كانال هايتس 2″، وهي حوض سباحة “إنفينيتي” يتلألأ باللون الأزرق، ويمثّل عرضا فريداً يجسد الألق وروعة التصاميم. كما سيضم البرج صالون للتجميل يقدم أفضل الخيارات ويمتاز بتصاميم داخلية عصرية وفريدة تساعد على تجديد النشاط والاسترخاء.

ويقدم “كانال هايتس 2” مجموعة من الشقق الفاخرة التي تتفاوت في مساحاتها، وتبدأ من شقق استوديو، مروراً بالشقق المؤلفة من غرفة وغرفتي نوم، ووصولاً إلى الشقق الأكبر مساحةً والتي تضم ثلاث وأربع غرف نوم، تتميز جميعها بإطلالاتها الساحرة على الخليج التجاري وشارع الشيخ زايد.

داماك العقارية

تتبوأ شركة “داماك العقارية“، منذ العام 2002، مكانةً مرموقة في سوق العقارات الفاخرة في الشرق الأوسط؛ حيث تمكنت خلال تلك السنوات، من تطوير مشاريع عقارية سكنية وتجارية وأخرى مخصصة للأنشطة الترفيهية وفق أفضل المعايير العالمية. بفضل هذا النجاح، تمكنت الشركة من توسيع أعمالها في الشرق الأوسط، لتمتد مشاريعها إلى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والأردن ولبنان والعراق والمالديف وكندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وتمكنت داماك من تسليم أكثر من 43,700 وحدة سكنية منذ ذلك الحين. كما عززت من مكانتها في قطاع العقارات الفاخرة، من خلال الدخول في شراكات مع بعض العلامات التجارية الأكثر شهرةً على مستوى العالم في مجال الموضة والأزياء، لتقدم بذلك مفاهيم جديدة عن نمط المعيشة الفاخر. تضمنت هذه الشراكات ملعباً للغولف تديره منظمة ترامب، ومنازل فاخرة بالتعاون مع فيرساتشي، وكافالي، وجست كافالي، وزهير مراد، ودي جريسوغونو، وروتانا وفنادق ومنتجعات باراماونت ومجموعة فنادق راديسون. ضمن رؤية ثابتة وزخم قوي، تعمل داماك العقارية على بناء الجيل القادم من نمط الحياة الفاخر في الشرق الأوسط.

وإيماناً منها بأهمية المسؤولية المجتمعية، وقعت مجموعة داماك، في شهر يونيو/حزيران 2022، مذكرة تفاهم مع “مؤسسة صندوق المعرفة” لدعم مشروع “مدارس دبي” بقيمة 20 مليون درهم، تساهم بموجبها في تسديد الرسوم الدراسية السنوية للطلاب من مواطني إمارة دبي ابتداءً من العام الدراسي 2022-2023. كما تهدف الاتفاقية بشكلٍ رئيسي إلى تحقيق أهداف مشروع “مدارس دبي” القائمة على تقديم تجربة تعليمية حديثة وإعداد جيل جديد يواكب المتغيرات ويتماشى مع متطلبات سوق العمل مستقبلاً.

وحرصاً منها على رد الجميل للمجتمع، تواصل مؤسسة حسين سجواني – داماك الخيرية، وهي مبادرة خيرية مشتركة بين مجموعة داماك ومؤسسها حسين سجواني، نشاطها في دعم العديد من المبادرات الخيرية والأعمال الإنسانية. ففي وقتٍ سابق من هذا العام، أطلقت المؤسسة مبادرة الصفحة البيضاء “جدد حياتك من داماك” بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، والتي هدفت إلى مساعدة المتعسرين مالياً والمدانين بأحكام مخففة في المؤسسات العقابية والإصلاحية، حيث تكفلت المؤسسة بالتبرع بمبلغ مليوني درهم وسداد جميع المستحقات المالية المترتبة على هؤلاء النزلاء. استمرت المبادرة على مدار أربعة أشهر، من شهر أبريل إلى يوليو 2022، وتم بموجبها الإفراج عن النزلاء بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر وعيد الأضحى المبارك.

كما تبرعت المؤسسة بمبلغ 5 ملايين درهم لدعم مبادرة “المليار وجبة” التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في شهر رمضان عام 2022، بهدف توفير الدعم الغذائي للفقراء والمحتاجين في 50 دولة حول العالم.

ودعمت المؤسسة رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم؛ نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي وزير الدفاع في الدولة، في توفير الدعم لمليون مبرمج عربي، بهدف خلق مجتمع متمكن قادر على مواكبة التحول الرقمي، من خلال تنمية المهارات وصقل المواهب، حيث حققت المبادرة نجاحاً لافتاً مع تكريم الفائزين والمبدعين في شهر مايو/أيار 2022.