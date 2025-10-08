كافد السعودية يستضيف أول مقر لعملاق العمل الآسيوي (TEC)

في خطوة تُعزز الثقة الدولية بالدور الناشئ للرياض كمركز أعمال عصري، أعلن المركز التنفيذي (TEC)، الشركة الرائدة في آسيا في تشغيل مساحات العمل المرنة الفاخرة، عن اختياره لمركز الملك عبدالله المالي (كافد – KAFD) ليكون أول موقع له على الإطلاق في المملكة العربية السعودية. يُمثل هذا الاختيار مؤشراً قوياً على الأهمية الإستراتيجية المتنامية لمركز الملك عبدالله المالي، ويُرسخ مكانته كمركز إقليمي للمساحات العمل الراقية والمجتمعات التجارية القائمة على الابتكار. دعم رؤية 2030 والنمو الاقتصادي يأتي الافتتاح في سياق يتماشى بشكل مباشر مع أهداف رؤية المملكة 2030، عبر دعم التنويع الاقتصادي، وريادة الأعمال، وتشجيع نماذج العمل الجديدة والمرنة التي تتطلبها الشركات العالمية والإقليمية. ويُجسد وصول TEC اعترافاً بالنمو الهائل الذي يشهده قطاع مساحات العمل المشتركة في المملكة، الذي قفز من حوالي 40 مساحة في عام 2018 إلى توقعات بوصول 251 مساحة بحلول نهاية عام 2024. وفي تعليق على الخطوة، أكدت إدارة TEC أن انضمام الرياض الآن إلى شبكة مراكزها العالمية يُدمج المملكة في شبكة عالمية من وجهات الأعمال المتميزة، حيث تدير الشركة حالياً 215 مركزاً في 35 مدينة و 14 سوقاً. منشأة فاخرة بمواصفات عالمية تمتد منشأة “المركز التنفيذي” الجديدة على مساحة تقارب 36,500 قدم مربع ضمن مبنى من الدرجة الأولى في مركز الملك عبدالله المالي. وتوفر المنشأة مجموعة متكاملة من الخدمات التي تشمل تصاميم مكاتب معيارية فائقة الجودة مع صالات عمل مشتركة عصرية، فضلا عن قاعات اجتماعات مجهزة بالكامل ومرافق متكاملة للمأكولات والمشروبات لخدمة مجتمع الأعمال. يعد هذا الاستثمار أضخم من مجرد إضافة مساحات عمل فاخرة، بل يُشير إلى تحوّل المملكة العربية السعودية إلى مركز جذب للأعمال الدولية، ويعكس التزامها بتوفير بيئة عمل عالمية المستوى تتناسب مع طموحات رؤية 2030.

