كاس العالم فيفا 2022، إطلاق خدمة تكسي من السعودية إلى قطر من شركة كريم

كأس العالم لكرة القدم 2022: أطلقت كريم خدمة تكسي لنقل مشجعي البطولة من المملكة العربية السعودية إلى قطر لقاء ألف ريال (266 دولار) ويمكن للزبائن حجز رحلة إلى الدوحة قبل يوم واحد فقط، بحيث تنقل السيارة ثلاثة ركاب فقط بحسب ما أعلنته الشركة اليوم الثلاثاء.

ستكلف خدمة سيارات الأجرة حوالي 1000 ريال سعودي (266.10 دولارًا أمريكيًا) للانتقال من أي وجهة في الدمام بالأحساء إلى الدوحة ، وفقًا لما أكده متحدث باسم كريم لموقع أريبيان بزنس.

قامت شركة كريم بتوسيع حجم أسطولها في قطر بأكثر من 50 بالمائة قبل كأس العالم ، وحاليا من خلال حجز رحلات بين الدول من وإلى الدمام والأحساء إلى الدوحة ، سيتاح للعملاء الوصول إلى مبارياتهم دون متاعب.

في إطار مساعيها التوسع أصبح أسطول شركة كريم يضم الآن 1000 سيارة تمت إضافتها على مدى عدة أشهر. و كانت الدوحة أول سوق تتوسع فيه شركة كريم في عام 2013 ، والآن في عام 2022 ، تعززت الخدمات مع شركاء محليين ودوليين لضمان أن اتاحة سفر المقيمين والسياح بسهولة عبر البلدان والمدن لتجربة هذا الحدث العالمي ، بحسب أنطونيو الأسمر. وقالت الشركة إن سيارات شركة كريم في مطار الدوحة الدولي ومطار حمد الدولي ستوفر للزائرين إمكانية الوصول المباشر إلى جميع ملاعب كأس العالم الثمانية ، كما خصصت ممرات لشركة كريم. وقالت كريم: “تتوفر الرحلات من مدينة إلى مدينة أيضًا لأولئك الذين يحضرون مباريات متعددة ، ويمكن للعملاء في قطر الاستفادة من الباقات الحصرية التي تتيح لهم حجز رحلات متعددة بأسعار مخفضة”. بالإضافة إلى ذلك ، سيقدم مزود خدمة النقل لعملائه خيار صفر انتظار باستخدام رمز كلمة المرور لمرة واحدة (OTP) ، في جميع الملاعب. وقال البيان إنه يمكن للعملاء طلب كلمة المرور لمرة واحدة عند إضافة نقطة الركوب الخاصة بهم على التطبيق وسيحتاجون إلى تقديم الرمز إلى قبطان شركة كريم عند ممر النقل ، مضيفًا أن القباطنة المخصصين سينتظرون في ممرات الالتقاء خارج جميع الملاعب الثمانية.