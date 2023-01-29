كاسيميرو يتألق ويقود مانشستر يونايتد للدور الخامس من الكأس بعد فوزه على ريدينغ

سجل لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو هدفين ليقود مانشستر يونايتد للفوز 3-1 على ريدينغ المنتمي للدرجة الثانية والتأهل للدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي، مساء أمس السبت في ملعب أولد ترافورد، بينما حُرم ماركوس راشفورد من رقم قياسي.

وسجل أهداف يونايتد، بحسب موقع مانشستر يونايتد الرسمي (Man utd)، البرازيلي كاسيميرو (هدفان) ومواطنه فريد في الشوط الثاني، وأحرز الهدف الوحيد للضيوف اللاعب أمادو مبينجوي في الشوط الثاني أيضاً.

وشهدت المباراة إقصاء لاعب ريدينج أندي كارول بالبطاقة الحمراء بعدما حصل على بطاقة صفراء ثانية إثر تدخل عنيف في وسط الملعب على كاسيميرو.

وكان ماركوس راشفورد قد سجل هدفاً في الشوط الأول ولكن حكم الفيديو المساعد أشار لحكم الساحة بإلغائه بداعي وجود فاوت فيجورست في موقف تسلل في عملية بناء الهجمة، وهو الهدف الذي كان ليجعل المهاجم الإنجليزي أول لاعب في تاريخ يونايتد يزور الشباك في 10 مباريات متتالية في أولد ترافورد.

الشوط الأول.. حكم الفيديو المساعد يحرم راشفورد من رقم قياسي

بداية المباراة جاءت متكافئة بين الفريقين مع أفضلية ليونايتد في الدقائق العشر الأولى. وفي أول تهديد على دفاع ريدينج، لعب آرون وان-بيساكا كرة عرضية قابلها فاوت فيجورست، ولكن دفاع الضيوف أحبط محاولة المهاجم الهولندي.

بعدها بدقائق قليلة، تحصل ماركوس راشفورد على ركلة حرة مباشرة انبرى لتنفيذها كريستيان إريكسن، وسدد كرة مقوسة لم تعرف طريق المرمى.

وكانت المحاولة التالية عن طريق راشفورد، ومن ركلة حرة مباشرة أيضاً، ولكن هذه المرة سدد اللاعب الإنجليزي الكرة بقوة في وسط المرمى فردها الحارس لاملي، وكاد إريكسن يتابعها في الشباك لولا تدخل دفاع ريدينج.

ومع تبقي عشر دقائق على نهاية الشوط الأول، حرم حكم الفيديو المساعد ماركوس راشفورد من كتابة تاريخ جديد في مسيرته، حيث سجل صاحب القميص رقم 10 هدفاً كان ليجعله أول لاعب في تاريخ يونايتد يزور الشباك في 10 مباريات متتالية في أولد ترافورد، قبل أن يتم إلغاؤه بداعي وجود فاوت فيجورست في موقف تسلل في عملية بناء الهجمة.

وبعد ذلك، سنحت لريدينج فرصة خطيرة لافتتاح التهديف في المباراة، إذ سدد جونيور هويليت كرة قوية من مسافة قريبة، ولكن ديفيد دي خيا كان في المكان المناسب بتصدٍ رائع.

الشوط الثاني.. تألق كاسيميرو

بعد بداية بطيئة إلى حد ما للشوط الثاني، تمكن يونايتد من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 54 عن طريق كاسيميرو الذي استفاد من تمريرة بينية رائعة من مواطنه أنتوني، وأسكن الكرة شباك الفريق الضيف بلمسة بارعة من فوق الحارس لاملي.

وفي الدقيقة 58، أضاف صاحب القميص رقم 18 الهدف الثاني له في المباراة والرابع بقميص يونايتد منذ انضمامه للفريق في الصيف الماضي بتسديدة من لمسة واحدة من خارج منطقة الجزاء، مستفيداً من اصطدام الكرة بأحد لاعبي ريدينج في طريقها إلى الشباك.

وعقب الهدف الثاني، وفي الدقيقة 66، تسبب كاسيميرو في إقصاء أندي كارول بالبطاقة الحمراء بعدما تحصل على بطاقة صفراء ثانية؛ إثر تدخل عنيف على لاعب الوسط البرازيلي.

وبينما بدا أن يونايتد لن يكتفي بالهدفين، تحصل فريق إريك تن هاج على ركلة ركنية، ووصلت الكرة إلى برونو فيرنانديز الذي لعبها عرضية، وكان البديل فريد في انتظارها بلمسة جميلة بكعبه أودع بها الكرة شباك الفريق الذي ينافس في التشامبيونشيب، موقعاً على ثالث أهداف المباراة.

وقبل 17 دقيقة على انتهاء الوقت الأصلي، تمكن ريدينج من تقليص الفارق بهدف سجله أمادو مبينجوي برأسية حول بها كرة عرضية لعبت من ركلة ركنية.