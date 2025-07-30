كاسا غراند تطلق أولى مشاريعها في دولة الإمارات في “جُزر دبي “

أعلنت “كاسا غراند”، اليوم دخولها إلى سوق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال إطلاق أول مشروع سكني فاخر لها في “جُزر دبي” بحسب بيان صحفي. ويقع أول مشروع للشركة في موقع استراتيجي في “جزر دبي”، الوجهة الناشئة التي تُعرف بواجهاتها البحرية الواسعة، وإمكاناتها السياحية، وروابطها الممتازة مع المدينة. وسيتماشى المشروع مع رؤية دولة الإمارات في جذب الاستثمارات طويلة الأجل وتحقيق جودة حياة عالية، من خلال بنية تحتية متقدمة وتخطيط حضري ذكي. ويأتي ذلك أيضًا في إطار الخطة الحضرية الشاملة “دبي 2040″، التي تُعدّ أحد المحفزات الرئيسة لهذا التوسع. كما تنظر الشركة في فرص تطوير أراضٍ ضمن مجتمعات عمرانية واعدة ومخططات رئيسة استراتيجية، مع نيتها تطوير أكثر من 6 مليون قدم مربع من المشاريع السكنية والمختلطة الاستخدام في الإمارات خلال السنوات الثلاث القادمة. آرون إم إن، المؤسس والعضو المنتدب لشركة “كاسا غراند” يوضح ذلك قائلاً: “إن دخولنا إلى السوق الإماراتية يُعدّ لحظة فخر ومحطة بالغة الأهمية في مسيرة كاسا غراند. خلال الأعوام الـ22 الماضية، أثبتنا قدرتنا على تسليم مشاريع عالية الجودة في الوقت المحدد وبدقة متناهية. نرغب في جلب هذه التجربة الغنية إلى أحد أكثر الأسواق العقارية حيويةً على مستوى العالم. نؤمن بأن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وسياساتها المشجّعة للاستثمار، وأنماط حياتها العالمية، تُشكّل البيئة المثالية لمرحلتنا القادمة من النمو. نحن هنا لنُحدث فرقًا ونقدّم تجارب سكنية استثنائية تمزج بين الجمال المعماري، والتصميم القائم على القيمة، والحياة المجتمعية المتميّزة، وهي جميعها قيم نحرص على تجسيدها في كل مشاريعنا.” تأتي هذه الخطوة في إطار تطلّع “كاسا غراند” إلى مستقبل القطاع العقاري، وسعيها إلى توسيع نطاق تجربتها التي تمتد لأكثر من عقدين. وستتميّز المشاريع المرتقبة للشركة في الإمارات بأسلوب حياة على طراز المنتجعات، وتصاميم ذكية، ومرافق عالمية المستوى، تستهدف العملاء الباحثين عن سكن راقٍ أو المستثمرين الطامحين إلى عوائد مجزية في سوق عقاري نشط.

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