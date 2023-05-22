كارميلو أنتوني يعتزل كرة السلة

أكد نجم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين كارميلو أنتوني اعتزاله الاثنين مسدلا الستار رسميًا عن مسيرة احترافية استمرت عقدين من الزمن.

وأعلن أنتوني البالغ من العمر 38 عامًا والذي كانت آخر مباراة له في الدوري مع فريق لوس أنجليس ليكرز في نيسان/أبريل 2022، قراره في مونتاج فيديو لمسيرته الاحترافية نُشر على حسابه على إنستغرام.

وقال أنتوني في الفيديو: “أتذكر الأيام التي لم يكن لدي فيها شيء سوى كرة في الملعب وحلم بشيء آخر”.

واضاف “لكن كرة السلة كانت منفذي. كان هدفي قوياً. المجتمعات والمدن التي مثلتها بفخر والمشجعون الذين دعموني على طول المشوار. أنا ممتن إلى الأبد لهؤلاء الأشخاص والأماكن لأنهم صنعوني، كارميلو أنتوني”.

وتابع اللاعب الذي خاض مباراة كل النجوم “آل ستار” 10 مرات: “ولكن حان الوقت الآن بالنسبة لي لأقول وداعا: إلى الملعب الذي صنعت فيه اسمي، الى اللعبة التي منحتني هدفًا وفخرًا”.

وباعتزال أنتوني الذي كان الخيار الثالث في “درافت” 2003 ، تفقد الرياضة واحدا من أكثر أبرز الهدافين في تاريخ كرة السلة.

على مدار 20 موسمًا في الدوري الاميركي للمحترفين، سجل 28289 نقطة بمعدل 22.5 نقطة في المباراة الواحدة، مع 7808 متابعات و3422 تمريرة حاسمة. يحتل المركز التاسع على لائحة الهدافين التاريخيين في الدوري.

بدأ مسيرته الاحترافية مع دنفر ناغتس قبل أن ينتقل بعد ثمانية مواسم إلى نيويورك نيكس في عام 2010، وأمضى معه سبع سنوات قبل أن يدافع عن ألوان أوكلاهوما سيتي ثاندر (2017-2018) وهيوستن روكتس (2018) وبورتلاند تريل بلايزرز (2019-2021) وليكرز (2021-2022).

وتوج أنتوني بثلاث ميداليات ذهبية متتالية مع المنتخب الاميركي في الألعاب الأولمبية في بكين 2008 ولندن 2012 وريو دي جانيرو 2016 وبرونزية أولمبياد أثينا 2004.