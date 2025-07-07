كارثة حرائق اللاذقية في سوريا تدفع الأمم المتحدة للدعوة لدعم دولي عاجل

أشار مسؤول سوري إلى توسّع رقعة الحرائق في غابات الساحل السوري نتيجة الظروف المناخية القاسية، واشتداد سرعة الرياح، ووجود ألغام من مخلفات الحرب التي تعيق حركة فرق الإطفاء، فيما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية استمرار اجتياح الحرائق مساحات واسعة من محافظة اللاذقية لليوم الخامس على التوالي، ملحقة دمارا هائلا بأكثر من عشرة آلاف هكتار من الأحراج والمزارع، فيما دعت الأمم المتحدة إلى تعزيز الدعم الدولي لمواجهة ما وصفته السلطات بـ”الكارثة البيئية”. وأعلنت وزارة الطوارئ السورية أن النيران امتدت إلى 28 موقعا داخل المحافظة، ملحقة دمارا واسعا بمئات الآلاف من الأشجار الحرجية، وسط ظروف مناخية صعبة تعيق عمليات السيطرة على الحريق. وأكد وزير الطوارئ والكوارث، رائد الصالح، في مؤتمر صحفي من اللاذقية أن “إعلان إخماد النيران نهائيا سيستغرق أياما”، مشددا على خطورة الموقف. ووصلت الأحد فرق إطفاء أردنية إلى اللاذقية عبر معبر نصيب الحدودي في محافظة درعا، مزودة بكامل المعدات والآليات الحديثة. وتأتي هذه المساعدة بعد تدخل سابق من تركيا، التي أرسلت مروحيات وآليات إطفاء للمساهمة في الحد من انتشار الحرائق قرب الحدود الشمالية.

نحتاج لسوريا إلى مزيد من الدعم الدولي في كارثة الحرائق التي تحل بالساحل السوري 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 — Najat Rochdi (@rochdi_najat) July 6, 2025

ودعت الأمم المتحدة إلى تعزيز المساعدات الدولية لمواجهة الكارثة. وكتبت نائبة المبعوث الأممي إلى سوريا، نجاة رشدي، عبر منصة إكس: “سوريا تحتاج إلى المزيد من الدعم الدولي لمواجهة كارثة الحرائق المندلعة في الساحل السوري”. كما أعلن المنسق المقيم للأمم المتحدة في سوريا، آدم عبد المولى، أن الفرق الأممية موجودة ميدانيًا لإجراء تقييمات عاجلة وتحديد الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحًا.

مع توسّع رقعة الحرائق في غابات الساحل السوري نتيجة الظروف المناخية القاسية، واشتداد سرعة الرياح، ووجود مخلفات الحرب التي تعيق حركة فرق الإطفاء، تم إنشاء غرفة عمليات ميدانية مشتركة تضم عدداً من المنظمات السورية الفاعلة، وباشرت الغرفة بتقديم الدعم اللوجستي والميداني لجهود إخماد… — Raed Al Saleh ( رائد الصالح ) (@RaedAlSaleh3) July 5, 2025