كارثة تضرب قطار البرتغال السياحي وتخلف 15 قتيلًا وعشرات المصابين بسبب كابل

قُتل 15 شخصًا وأصيب 18 آخرون على الأقل في حادث مأساوي لترام “إليفادور دا غلوريا” السياحي في لشبونة بالبرتغال أمس. وخرج الترام عن مساره واصطدم بمبنى وعلق تحت كتلته عدد من الأشخاص بينهم أطفال سمعت أصوات استغاثتهم. ويعتقد أن سبب الحادث هو عطل في كابل أمان رئيسي، أداة إلى فقدان الترام التوازن والاصدام بجدار مبنى وفقًا لما ذكرته السلطات. وقع الحادث حوالي الساعة 6 مساءً خلال ساعات الذروة، عندما انحرف القطار الجبلي المائل لدرجة لا يمكن السيطرة عليها إلى أسفل التل بعد أن انفصل أو انقطع كابل حماية وآمان. تسبّب هذا في خروج المركبة عن مسارها واصطدامها بعنف بهيكل على طريق شديد الانحدار. وهرع المارة لمساعدة المصابين، بينما سارع المسعفون إلى موقع الحادث لإنقاذ الضحايا من تحت وبين أجزاء الحطام. تُجري الشرطة المحلية والقضاء تحقيقًا شاملًا لتحديد جميع العوامل المسببة للحادث. بالرغم من أن التقارير الأولية تشير إلى عطل في الكابل، إلا أن التحقيق يهدف إلى كشف أي أعطال ميكانيكية أو تقصير في الصيانة أو التشغيل. من جهتها، أعلنت شركة “كاريس” المشغلة للترام أن جميع إجراءات الصيانة والفحص اليومية قد تم اتباعها بشكل صحيح، مؤكدة أنها تتعاون بشكل كامل مع التحقيقات. وُصف الحادث بأنه واحد من أخطر كوارث النقل في لشبونة منذ عقود، مما دفع السلطات لإعلان فترات حداد وطنية. وقد تم تعليق تشغيل القطارات التاريخية المماثلة في المدينة لإجراء عمليات تفتيش وفحوصات سلامة إضافية. عبّر رئيس بلدية لشبونة ورئيس وزراء البرتغال عن تعازيهم، كما قدم قادة دوليون دعمهم للبرتغال في هذه الأزمة.

Descarrila el icónico funicular de Lisboa dejando varios muertos



El Elevador de la Gloria, el icónico funicular de Lisboa, descarriló y volcó este 3 de septiembre, dejando al menos 15 muertos y varios heridos al chocar contra un edificio.https://t.co/QV17vXkTKL pic.twitter.com/TpDtUSu4m8 — RT en Español (@ActualidadRT) September 4, 2025