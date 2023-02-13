تتكشف الآثار البيئية الخطرة الناجمة عن خروج قطار شحن يحمل مواد سامة عن مساره في ريف أوهايو بعد عشرة أيام من وقوع الكارثة. وانحرفت حوالي 50 عربة قطار عن مسارها في 3 شباط / فبراير في بلدة صغيرة في شرق فلسطين ، بما في ذلك حوالي 20 عربة شحن تحمل مواد خطرة و مسرطنة. وقال المحققون إنه لم يقتل أحد بعد أن أدى كسر في محور عربة إلى دفع قطار نورفولك الجنوبي إلى الانحراف عن القضبان.

وتم إجلاء أكثر من 2000 من السكان بسبب مخاوف صحية بشأن التسرب الكيميائي ولكن سُمح لهم بالعودة منذ ذلك الحين. كانت بعض السيارات المحطمة تحمل مواد كيميائية سامة – كلوريد الفينيل ، وأكريلات البوتيل ، وإيثيل هكسيل أكريلات ، وإيثيلين جلايكول أحادي البيوتيل إيثر – والتي تم إطلاقها في الهواء والتربة السطحية والمياه السطحية وكلوريد الفينيل هي مادة تسبب سرطانات الكبد والرئة والدماغ.

ونشر بعض السكان ولاية أوهايو في لقطات فيديو وصور ترصد نفوق الأسماك والحيوانات الاليفة على مسافة تزيد عن 16 كيلومتراً عن بلدة إيست بالستاين (فلسطين الشرقية)، إلى جانب شكوى البعض من الشعور بالاختناق واحمرار العين.

تم ثقب وإطلاق غاز كلوريد الفينيل عمدا من قبل أطقم الطواريء لتفريغ خمس خزانات على عربات السكك الحديدية ثم تم تفجير مضبوط للغازات مما أدى إلى صعود سحب سوداء ضارة تصاعدت في أفق المنطقة. كانت إحدى المواد التي تم إطلاقها هي الفوسجين ، وهو غاز تم نشره كسلاح كيميائي في الحرب العالمية الأولى.

East Palestine, Ohio Environmental Disaster Compilation… This Is Bad



Q: You guys scooping out all the dead ones?



A; We're trying to…



All Video Credits to their Respective Owners pic.twitter.com/trHLR1AZrk — Red Voice Media (@redvoicenews) February 13, 2023