كارتلو السعودية – الإماراتية تستحوذ على ميلتو

أعلنت “كارتلو” Cartlow ، المنصة الرائدة في الامارات والسعودية في تزويد الخدمات اللوجستية العكسية، عن استحواذها على “ميلتو” Melltoo ، منصة بيع وشراء المنتجات المستعملة في دولة الإمارات. وقد تأسست “ميلتو” في عام 2014 من قبل شارين لي وموراد إرسان. وتماشياً مع عملية الاستحواذ، سيتم إعادة توجيه عملاء “ميلتو” تلقائياً إلى منصة “كارتلو” ، حيث يمكنهم التسوق أو بيع العناصر المفضلة لديهم والتي لم يتم استخدامها من قبل. وسيمكن هذا الاستحواذ عملاء “ميلتو” بفئات متعددة ومنتجات مختلفة، الاستفادة من خدمات التوصيل المجاني وسياسة الإسترجاع لمدة 10 أيام وضمان لمدة 12 شهراً.

وكانت “كارتلو” قد جمعت في حزيران / يونيو الماضي تمويلاً بقيمة 18 مليون دولار بقيادة مجموعة السليمان، الشريك الاستراتيجي لشركة “كارتلو” ومقرها المملكة العربية السعودية، حيث تستثمر في قطاعات متنوعة منها: تجارة التجزئة متعددة القنوات والتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية.