كاتب كويتي يطالب بتغيير سياسة علاوة الأبناء وتقليل الولادات

طالب كاتب كويتي معروف، حديثاً، بتغيير سياسة علاوة الأبناء في الكويت الدولة الخليجية الثرية ولتكون مساندة للأسرة على تحمل الأعباء المعيشية بدل التشجيع على زيادة عدد الأبناء بشكل كبير.

وتحت عنوان ” حان الوقت لتغيير سياسة علاوة الأبناء”، قال الكاتب محمد رمضان إنه “تم صرف علاوة الأبناء منذ عقود، وقد تم تغييرها ورفعها تدريجياً حتى أصبحت 50 ديناراً (162 دولار) للابن أو الابنة، وبحد أقصى سبعة أبناء. ويستثنى من ذلك الحد الأقصى الأبناء المعاقون، وتكون علاوتهم 100 دينار (325 دولار) لكل ابن، حيث تقوم على أساس زيادة العلاوة مع زيادة عدد الأبناء، وبالتالي تشجع على زيادة عدد المواطنين”.

وأوضح الكاتب في صحيفة “القبس” الكويتية إن عدد الكويتيين كان 150 ألفاً سنة 1961 واليوم تجاوزوا الـ 1.5 مليون مواطن، أي أصبح عدد الكويتيين اليوم، بعد ستة عقود تقريباً، أكثر من 10 أضعاف ما كان عليه سنة 1961. فهل ما زلنا بحاجة إلى تطبيق النهج نفسه بشأن علاوة الأبناء؟”.

وقال “قد لا يتنبه البعض إلى أن زيادة أعداد المواطنين لن تزيد من حجم الصندوق السيادي ولا الثروات الطبيعية للبلد. وبالتالي، قد لا يكون من الحكمة أو المصلحة العامة التشجيع على زيادة أعداد المواطنين كما في السابق. وللتوضيح أكثر عن طريق ضرب مثال بحالة استثنائية، فلو نظرنا إلى اليمن الذي يقدر عدد مواطنيه بأكثر من 33 مليون نسمة، وتعتمد ميزانية الحكومة اليمنية على إيرادات تصدير النفط بنسبة 75 بالمئة، فهل سيكون المواطن اليمني بمستوى الفقر نفسه لو كان عدد اليمنيين ثلاثة ملايين فقط؟ ألن تكون إيرادات النفط هناك كافية لتحسين مستوى معيشة ثلاثة ملايين يمني أكثر منها لـ 33 مليوناً؟”.

وأضاف “ربما حان الوقت لتغيير سياسة علاوة الأبناء أو علاوة الأولاد كما يسميها البعض، لتصبح مساندة للأسرة على تحمل الأعباء المعيشية بدل التشجيع على زيادة عدد الأبناء بشكل كبير، بحيث تكون 100 دينار لمن لديه ابن واحد، و350 ديناراً (1139 دولار) لمن لديه ابنان أو أكثر. ويحصل رب الأسرة على 50 ديناراً إضافية لكل طفل معاق مهما كان عددهم”.

وختم مقاله قائلاً “بهذه الطريقة سيستفيد أصحاب الدخول الأقل من حيث نسبة الزيادة في الراتب أو المعاش التقاعدي، وسيكون التشجيع محدوداً إلى طفلين فقط. كما ستحافظ سياسة علاوة الأبناء الجديدة هذه على القيم الأساسية، وهي تشجيع المواطنين على الزواج والإنجاب وتكوين أسرة وتحسين معيشتهم. ومهما كانت تكاليف هذه الزيادة اليوم، فإنها حتماً ستكون أوفر من الاستمرار في السياسة الحالية لعلاوة الأبناء في المستقبل”.