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“كابي تكنولوجيز” السعودية تستحوذ على “بلوفو” الإماراتية

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استحوذت شركة “كابي تكنولوجيز” KABi Technologies، وهي شركة استشارية في مجال الموارد البشرية مقرها المملكة العربية السعودية، على شركة “بلوفو” BLOOVO التي تقدم حلول تكنولوجيا التوظيف في الإمارات العربية المتحدة. وبحسب “كابي تكنولوجيز”، فقد ساهم الاستحواذ في إنشاء كيان إقليمي ضخم متخصص في تقديم حلول استثنائية تدعم التحول الرقمي لقطاع الموارد البشرية في المملكة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وسجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عدداً قياسياً جديداً من عمليات الإستحواذ خلال السنة المالية 2021 بعد نشاط أكثر تحفظاً لعمليات الاندماج والاستحواذ في عام 2020. وبحلول السنة المالية 2021، ارتفع عدد عمليات الإستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 120% على أساس سنوي.

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