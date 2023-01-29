كابيتال انتليجنس ترفع تقييم 6 بنوك سعودية

أكدت “كابيتال انتليجنس” للتصنيف الائتماني تصنيفات العملة الأجنبية طويلة الأجل لمصرف الراجحي والبنك الأهلي السعودي عند A+، كما حافظت على تصنيفات البنك السعودي البريطاني (ساب) والبنك العربي الوطني عند A ، وتصنيفات العملات الأجنبية طويلة الأجل للبنك السعودي للاستثمار وبنك الجزيرة عند A- .

كما أكدت التصنيف الائتماني المستقل لمصرف الراجحي والبنك الأهلي السعودي عند “a”، ولكل من البنك السعودي البريطاني (ساب) والبنك العربي الوطني عند “bbb+ ” ، وتصنيفات البنك السعودي للاستثمار وبنك الجزيرة عند “bbb” ، مع نظرة مستقبلية مستقرة وفق التصنيف الائتماني المستقل.

كما قامت “كابيتال انتليجنس” بتعديل النظرة المستقبلية لتصنيفات البنوك الستة من “مستقر” إلى “إيجابي”. وعزت مراجعة التوقعات إلى إجراءاتها المماثلة على التصنيفات السيادية. وأضاف أن النظرة المستقبلية “الإيجابية” تعكس الاحتمالية الكبيرة للغاية بأن الحكومة ستقدم الدعم للبنوك السعودية عند الحاجة.

وأشارت وكالة التصنيف العالمية إلى أن تصنيفات البنوك الستة مدعومة بالأسس المالية القوية للبنوك بشكل عام، بما في ذلك جودة الأصول السليمة، ووضع السيولة المريح، والتمويل المستقر القائم على الودائع للعملاء، والرسملة القوية.

وأشارت إلى أن تصنيفات مصرف الراجحي والبنك العربي الوطني والبنك الأهلي السعودي وبنك الجزيرة تأخذ في الاعتبار مقاييس الربحية الجيدة، في حين أن تصنيفات البنك السعودي البريطاني (ساب) والبنك السعودي للاستثمار تعكس ربحيتها التشغيلية السليمة. كما أشارت إلى أن تصنيفات البنك العربي الوطني، بنك الجزيرة، البنك السعودي البريطاني (ساب)، البنك السعودي للاستثمار والبنك الأهلي السعودي مدعومة بقدرتها الجيدة على امتصاص الخسائر الائتمانية.