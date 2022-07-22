كابيتال إيكونوميكس تتوقع أسرع نمو للسعودية منذ 10 سنوات

اعتبرت “كابيتال إيكونوميكس” أن الحرب في أوكرانيا ستؤدي إلى تسريع خطط الدول الخليجية لزيادة إنتاج النفط بشكل أسرع للحفاظ على حصتها في السوق وقبل ذروة الطلب على النفط، كما ترجح أن تتخلى عن ربط عملاتها بالدولار والإعتماد بصورة أكبر على أنظمة أسعار صرف أكثر مرونة.

وذكرت مؤسسة الأبحاث الإستشارية، ومقرها لندن، أن ارتفاع إنتاج النفط وسياسة التيسير النقدي سيؤديان إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي يتجاوز التوقعات في منطقة الخليج في عامي 2022 – 2023.

وستستفيد اقتصادات الخليج أكثر مع زيادة إنتاج النفط. وتستعد مجموعة دول “أوبك بلس” لإلغاء تخفيضات إنتاج النفط المرتبطة بالوباء بالكامل بحلول شهر أيلول/سبتمبر، وبعد ذلك، تعتقد “كابيتال إيكونوميكس” أن المجموعة ستسمح للأعضاء الذين يملكون طاقة فائضة بإنتاج المزيد، ما يمهد الطريق أمام دول الخليج، وخصوصاً السعودية والإمارات، لرفع إنتاج النفط إلى أعلى مستوياته على الإطلاق. وقدرت المؤسسة البحثية أن تساهم قطاعات النفط بمتوسط 2.5-4% في نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2022-2023.

ويعني ارتفاع إنتاج النفط وارتفاع أسعار الطاقة العالمية أن عائدات تصدير النفط والغاز ستكون، في المتوسط، أكبر بنسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة بعام 2021. وحتى لو تراجعت أسعار النفط إلى 80 دولاراً للبرميل بحلول نهاية عام 2023 وفق التوقعات، فإن الدول الخليجية ستسجل فوائض في الميزانية المزدوجة والحساب الجاري هذا العام والعام المقبل.

ومن المقرر أن يسجل اقتصاد المملكة العربية السعودية أسرع نمو له منذ عقد مع زيادة إنتاج النفط وتخفيف السياسة المالية. وأظهرت أرقام الناتج المحلي الإجمالي أن الاقتصاد السعودي نما بنسبة 9.9% على أساس سنوي في الربع الأول، مدفوعًا إلى حد كبير بقطاع النفط. وتشير البيانات إلى أن هذا الزخم قد انتقل إلى الربع الثاني مع إظهار كل من القطاعين النفطي وغير النفطي أداءً قوياً.

وتوقعت الوكالة البحثية أن يصل إنتاج النفط في السعودية إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بحلول نهاية عام 2023، ومن المرجح أن يساهم قطاع النفط بنسبة 6.5% في نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام و3% في عام 2023.

نمو قوي للإمارات حتى 2024

ومن المقرر أن تسجل الإمارات نمواً قوياً خلال الفترة 2022-24 على خلفية ارتفاع إنتاج النفط وسياسة التيسير المالي واستئناف النشاط السياحي. وقد بدأ اقتصاد الإمارات العربية المتحدة بقوة عام 2022، مدعوماً بمعرض “إكسبو 2020 دبي” في الربع الأول، إذ وصلت مؤشرات مديري المشتريات إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات.

وتوقعت “كابيتال إيكونوميكس” أن ينمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 8,5% هذا العام و 7,8% في عام 2023 بما يتجاوز التوقعات. وسيؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى دعم الميزانية والحساب الجاري.