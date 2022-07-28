كابيتال إيكونوميكس تتوقع أداءً قوياً للإقتصاد السعودي

ذكرت “كابيتال إيكونوميكس”، المؤسسة الإستشارية البحثية ومقرها لندن، أن اقتصاد المملكة العربية السعودية قد شهد خلال النصف الأول من العام الجاري أداءً قوياً، تعززه بيانات النشاط الشهرية التي تشير إلى مزيد من الانتعاش في نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني. وتعتقد المؤسسة الإستشارية أن ارتفاع إنتاج النفط، إلى جانب التحول التدريجي نحو موقف مالي أكثر مرونة، سيساعد في دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي من خانتين عشريتين هذا العام.

وتشير بيانات أنشطة القطاع الخاص إلى أداء قوي في اقتصاد المملكة العربية السعودية في الربع الثاني (من المقرر صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأولية في 31 تموز/ يوليو). ومن المسلم به أن النشاط في بعض أجزاء الاقتصاد غير النفطي قد هدأ بعض الشيء. وظل النمو في الشحنات المحلية من الأسمنت ضعيفاً وفقاً للمعايير السابقة في أيار/ مايو. وتسارعت وتيرة التراجع في معاملات نقاط البيع من 1,9% في يونيو إلى 5,9% في الأسابيع القليلة الأولى من تموز/ يوليو – وهي أضعف وتيرة في عامين.

في المقابل، ظل نمو الواردات غير النفطية – وهو مؤشر للطلب المحلي – قوياً عند 3.8% في أبريل. كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز العالمي لمديري المشتريات إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر عند 57.0 نقطة في حزيران/ يونيو، ويتوافق مع نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بنحو 4% على أساس سنوي. وفي الوقت نفسه، كانت خطة الدعم المالي البالغة 20 مليار ريال سعودي (0.6% من إجمالي الناتج المحلي) التي تم الإعلان عنها هذا الشهر لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالمياً هي أول إشارة ملموسة على أن الحكومة تتجه نحو سياسة مالية أكثر مرونة، ما سيعزز النشاط غير النفطي.