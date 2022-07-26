كابسارك: اطلاق برنامج لتطوير الخريجين في 22 تخصصاً

أعلن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) في السعودية، الثلاثاء، عن اطلاق برنامج تطوير الخريجين الذي يهدف إلى بناء الخبرات في قطاعي الطاقة والبيئة في ثلاثة مسارات وأكثر من 22 تخصصاً.

وقال رئيس المركز فهد العجلان إن برنامج تطوير الخريجين صمم لتطوير الكفاءات في قطاعي الطاقة والاستدامة في المملكة، وإن من خلاله ستصقل مهارات الأجيال الجديدة للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وأشار العجلان إلى أن المركز يسعى من خلال مثل هذه البرامج إلى تعزيز تنافسية متدربي البرنامج محلياً وعالمياً، وتطوير رأس المال البشري في عدد من القطاعات الواعدة للوصول إلى اقتصاد مزدهر ومستقبل مستدام.

كابسارك تمنح راتباً شهرياً وتأميناً صحياً وإجازة مدفوعة

ويضم البرنامج مسارات ثلاثة، هي مسار المعرفة والتحليل المصمم للراغبين في استهلال مشوارهم المهني وبناء خبراتهم في المجالات ذات العلاقة بالطاقة والمناخ والاستدامة والاقتصاد الكلي والجزئي، ومسار الاستشارات للراغبين في العمل في قطاع الخدمات الاستشارية وتطوير حلول الأعمال للتحديات الحالية والمستقبلية، ومسار التمكين لتطوير مهارات الخريجين في الكثير من المجالات المتنوعة.

و يستهدف البرنامج الخريجين في عدة تخصصات، منها: المناخ والإحصاء والمالية والموارد البشرية وتقنية المعلومات والاقتصاد والهندسة والسياسات العامة.

ويسعى البرنامج إلى استقطاب أصحاب المؤهلات العلمية الذين تخرجوا خلال الاثني عشر شهراً الماضية؛ لتمكين الشباب من اكتساب الخبرات وتطوير المهارات، وإتاحة الفرصة لهم للتعلم والحصول على المعرفة العملية من خلال العمل مع المتخصصين والخبراء في المجالات المختلفة.

ويستمر التقديم في البرنامج حتى يوم الخميس الرابع من آب/أغسطس المقبل، وسيمنح المقبولون في البرنامج راتباً شهرياً وتأميناً صحياً وإجازة مدفوعة، وسيسجّلون في التأمينات الاجتماعية.