كأس موسم الرياض 2023: رونالد تسلم شارة القيادة

أعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية أن نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنتقل حديثاً إلى نادي النصر السعودي، سيحمل شارة قيادة فريق “موسم الرياض” في المباراة الودية التي تجمع بين نجوم فريقي النصر والهلال من جهة وباريس سان جيرمان الفرنسي من جهة أخرى، والتي تقام الخميس على كأس موسم الرياض.

ونشر آل الشيخ على صفحته في تويتر فيديو يظهره وهو يضع شارة القيادة على ذراع أسطورة مانشستر يونايتد وريال مدريد يوفنتوس السابق وقال “الوعد يوم 19 مع كابتن موسم الرياض”، وأمسك قائد البرتغال بقميص عليه اسمه ورقمه الشهير 7.

الوعد ان شاءالله يوم ١٩ يناير … لقاء فوق الخيال … ومدير الفريق الكابتن خالد الشنيف ان شاءالله والتشكيلة غداً بيعلنها المدرب وخالد … اتمنى يومها ننسى الهلال والنصر ساعتين ونصير كلنا موسم الرياض… وبعد الساعتين نوقف الهدنة ???❤️ pic.twitter.com/nttB07IgBb — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 15, 2023

وستمثل المباراة أول مواجهة بين رونالدو ضد غريمه ميسي منذ تسجيل اللاعب البرتغالي هدفين في فوز يوفنتوس 3-صفر على برشلونة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في كانون الأول/ديسمبر 2020.

ومن المتوقع أن يخوض رونالدو مباراته الأولى الرسمية بقميص النصر أمام الاتفاق في 22 كانون الثاني/يناير الجاري في الدوري المحلي.