فادي طنّوس by فادي طنّوس

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسكرة قدملياقة بدنية

كأس موسم الرياض 2023: رفاق ميسي يهزمون رفاق رونالدو

فادي طنّوس by فادي طنّوس

أحرز فريق باريس سان جرمان الفرنسي كأس موسم الرياض 2023، بفوزه على فريق نجوم النصر والهلال 5-4، في المباراة التي أقيمت الخميس في استاد الملك فهد الدولي.

وسجل الأرجنتين ليونيل ميسي (3)، والبرازيلي ماركينيوس (43)، والإسباني سيرجيو راموس (54) والفرنسي كيليان مبابي (60 من ركلة جزاء)، ومواطنه هوغو إيكيتيكي (78) أهداف الفريق الفرنسي، كما أهدر البرازيلي نيمار ركلة جزاء في الدقيقة 44.

وسجل البرتغالي كريستيانو رونالدو (34 و45)، والكوري الجنوبي هيون سوو جانغ (57)، والبرازيلي أندرسون تاليسكا (90+4) أهداف نجوم النصر والهلال.

كأس موسم الرياض
  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا