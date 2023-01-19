كأس موسم الرياض 2023: رفاق ميسي يهزمون رفاق رونالدو

أحرز فريق باريس سان جرمان الفرنسي كأس موسم الرياض 2023، بفوزه على فريق نجوم النصر والهلال 5-4، في المباراة التي أقيمت الخميس في استاد الملك فهد الدولي.

وسجل الأرجنتين ليونيل ميسي (3)، والبرازيلي ماركينيوس (43)، والإسباني سيرجيو راموس (54) والفرنسي كيليان مبابي (60 من ركلة جزاء)، ومواطنه هوغو إيكيتيكي (78) أهداف الفريق الفرنسي، كما أهدر البرازيلي نيمار ركلة جزاء في الدقيقة 44.

وسجل البرتغالي كريستيانو رونالدو (34 و45)، والكوري الجنوبي هيون سوو جانغ (57)، والبرازيلي أندرسون تاليسكا (90+4) أهداف نجوم النصر والهلال.