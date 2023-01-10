كأس موسم الرياض 2023: الكشف عن قميص نجوم النصر والهلال

أماط تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية اللثام عن القميص الذي سيرتديه فريق موسم الرياض المكون من نخبة لاعبي فريقي النصر والهلال في المباراة التي سيتنافسون فيها معاً للفوز بكأس موسم الرياض أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

ونشر آل الشيخ صورا عبر حسابه الشخصي على تويتر، للطقم الذي سيرتديه الفريق.

قيمص وسروال وجوارب باللون الأبيض يتداخل فيها اللون البنفسجي وفيها أشكال زخرفية باللون الأزرق الفاهي.

طقم فريق موسم الرياض… و ان شاءالله يبقى الكأس في الرياض ❤️?? pic.twitter.com/GeoDOcxeUm — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 9, 2023

من سيفوز بكأس موسم الرياض رونالدو أم ميسي؟

وتقام مباراة كأس موسم الرياض في 19 كانون الثاني/يناير الحالي، وستكون أول مرة يتواجه فيها نجم النصر الجديد أسطورة البرتغال كريستيانو رونالدو مع الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي بطل اعالم لاعب الفريق الباريسي، منذ عامين، عندما جمعتهما آخر مباراة في 12 آب/أغسطس 2020 حين فاز يوفنتوس على برشلونة بثلاثية نظيفة في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا على ملعب “كامب نو”، وسجّل فيها “الدون” هدفَين.

ولا يقتصر الأمر على مشاركة الأسطورتين فالأسماء كثيرة، من بينها زميل رونالدو السابق في ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس، ونجم منتخب فرنسا كيليان مبابي هداف مونديال قطر 2022، والنجم البرازيلي نيمار وحارس منتخب إيطاليا جيانلوجي دوناروما وغيرهم الكثير، إضافة إلى النجوم المحليين والدوليين في فريقي النصر والهلال.