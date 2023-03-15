كأس خادم الحرمين الشريفين، النصر يواجه الوحدة في نصف النهائي

تأهل النصر إلى نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على ضيفه أبها بنتيجة 3 – 1، خلال المباراة التي جرت بينهما يوم الثلثاء، على ملعب مرسول بارك في الرياض ضمن الدور ربع النهائي.

وتقدَّم النصر بهدف مبكر بعد مرور 10 ثوانٍ من انطلاقة المباراة عن طريق اللاعب سامي النجعي، وأضاف اللاعب عبدالله الخيبري الهدف الثاني عند الدقيقة 20، وفي مجريات الشوط الثاني سجل اللاعب محمد مران الهدف الثالث عند الدقيقة 49، فيما سجل لأبها اللاعب عبد الفتاح آدم عند الدقيقة 69.



ويلاقي النصر في مواجهة نصف النهائي نظيره الوحدة الذي تأهل بدوره بعد فوزه على الباطن اليوم 2 – 1، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الدور الربع النهائي من المسابقة.

تقدم الوحدة بهدف السبق عن طريق اللاعب فيصل فجر عند الدقيقة 19، وأضاف اللاعب أنسيلمو دي مورايس الهدف الثاني عند الدقيقة 5+45، فيما سجل للباطن اللاعب يوسف فواز عند الدقيقة 40.

ويلتقي الوحدة مع النصر الذي تأهل أيضاً اليوم بفوزه على أبها 3-1، في الدور قبل النهائي من بطولة كأس الملك.