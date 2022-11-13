كأس العام 2022: الفصل بين كرة القدم والسياسة

تلقي أحيانا الصراعات والخلافات السياسية بين الدول بظلالها على المستطيل الأخضر، وعلى مدار تاريخ المونديال كانت أنظار العالم توجه إلى مباريات بعينها، تخوفا من حدوث اشتباكات واحتكاكات بين اللاعبين.

الملف النووي في المونديال

في مونديال قطر ستكون المجموعة الثانية هي محط أنظار السياسيين قبل الرياضيين، فهناك ثلاث مواجهات ستصبغ بمسحة سياسية، وهي:

الولايات المتحدة vs إيران

ليس ببعيد عن المتابعين تطورات المشهد السياسي بين البلدين، خاصة الملف النووي الإيراني والعقوبات التي وقعتها واشنطن على طهران في هذا الشأن، فضلا عن تصنيف إيران كدولة داعمة للإرهاب.

الولايات المتحدة vs إنجلترا

رغم أن البلدين حليفان سياسيا في الوقت الحالي إلا أنه لا يخفى على أحد الخلفية السياسية بينهما، فالتاريخ يذكر أن ثلاث عشرة مستعمرة أمريكية كانت تحت سيطرة بريطانيا العظمى قبل أن تنال استقلالها في الرابع من يوليو عام 1776، وهو اليوم الذي تحتفل به الولايات المتحدة باسم يوم الاستقلال.

إنجلترا vs ويلز

هذه المباراة ستكون على زعامة المملكة المتحدة، فكلا البلدين ينتميان للتاج البريطاني، رغم وجود بعض الأصوات في ويلز التي تنادي بالانفصال خاصة بعد الخروج البريطاني من الاتحاد الأوربي.

المجموعة الرابعة

تونس VS فرنسا

سيلتقي المنتخب التونسي نظيره الفرنسي وفي الخلفية سنوات من الاستعمار والتأثير على الهوية العربية، حتى وإن تلاشى أثرها سياسيا ودبلوماسيا.

المجموعة السابعة

صربيا VS سويسرا

في هذه المجموعة يلتقي منتخبا صربيا وسويسرا، ورغم أن سويسرا دولة محايدة وليس لها صراعات، بل إنها لم تنضم إلى الأمم المتحدة إلا في القرن الحالي، إلا أن هذه المباراة ستعيد إلى الأذهان مباراة المنتخبين في مونديال روسيا 2018، حيث احتفل حينها اللاعبان جرانيت تشاكا، وشيردان شاكيرى ذوي الأصول الألبانية على شكل نسر ألبانيا في إشارة لتوحيد الأراضى من جديد فى البلقان تحت الراية الألبانية، بعد المجازر الصربية فى حق دولتي كوسوفو وألبانيا.

صراع تاريخي

رغم أن منتخبي إنجلترا والأرجنتين لا يقعان في مجموعة واحدة إلا أن المواجهة بينهما قائمة في الأدوار القصائية، وتعد هذه المنافسة من أشرس عداوات كرة القدم، فالتاريخ بين البلدين يشهد على نزاع يعود لعام 1833 عندما طردت فرقة مدفعية بريطانية القوات الأرجنتينية المسيطرة على جزيرة الفوكلاند وأعلنت خضوع الجزيرة للتاج الملكي.

اشتعلت الأزمة بين شعبي الأرجنتين والإنجليز، حتى وصل الأمر لكرة القدم، فادعى كل فريق أنه السبب في تعليم الآخر كرة القدم.

وفي كأس العالم 1966، التقى المنتخبان في مباراة شهدت الكثير من الأزمات والخلاف والشجار من لاعبي المنتخب الأرجنتيني الذين خسروا المباراة بهدف نظيف.

وفي 1982، اندلعت “حرب الفوكلاند” بين القوات البريطانية والأرجنتينية استمرت بين أبريل إلى يونيو وانتهت بخسارة القوات الأرجنتينة واستمرار هيمنة الإنجليز على الجزيرة.

وفي العام نفسه أقيم مونديال إسبانيا، ورغم أن القرعة جنبت الفريقين الالتقاء في دور المجموعات، لكن ذلك لم يمنع الشغب الجماهيري من المعسكرين.

في عام 1986، وبعد أربعة أعوام من انتهاء الحرب، وهدوء الأوضاع السياسية لكن المواجهة بين المنتخبين في ربع النهائي كانت حديث العالم، خاصة بعد الهدفين الذين سجلهما الداهية الراحل مارادونا؛ الأول بلمسة يد واضحة، والثاني هو الأروع في تاريخ المونديال حتى يومنا هذا.