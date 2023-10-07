كأس العالم 2034.. من يستطيع منافسة السعودية؟

شغل إعلان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي نية بلاده الترشح لاستضافة كأس العالم 2034 لكرة القدم، الرأي العام الرياضي، حيث لقى دعما كبيرا من الاتحادات العربية والاتحاد الآسيوي للعبة.

الأكاديمي البريطاني سيمون تشادويك، أستاذ الرياضة والاقتصاد الجيوسياسي في كلية سكيما للأعمال في ليل الفرنسية، قال إن السعودية ستفوز بتنظيم كأس العالم عام 2034، متسائلاً: من الذي يستطيع أن يجادل ضدها؟

وأكدت السعودية الأربعاء نيتها الترشح لاستضافة كأس العالم 2034 لكرة القدم، بعد وقت قليل من دعوة “الفيفا” الاتحادات الأعضاء من الاتحادين الآسيوي والأوقيانوسي لتقديم ملفاتها لاستضافة هذه النسخة.

ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن تشادويك قوله، إن المملكة العربية السعودية أظهرت احتراما للعلاقات داخل كرة القدم العالمية، ومهدت لنفسها الطريق لتنظيم المونديال لعام 2034.

وتابع: “لقد أنفقت المملكة مئات الملايين من الدولارات لجلب لاعبي النخبة إلى دوريها المحلي”.

وأضاف تشادويك: “تكتسب محاولة المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034 زخما سريعا بعد أن اصطفت دول في آسيا ومناطق أخرى لدعمها، وعملية اختيار مضغوطة لم تترك سوى وقت ضئيل لاقتراح منافس”.

وأبدى تشادويك إعجابه برسائل الدعم من اتحادي كرة القدم في قطر والإمارات العربية المتحدة، وكذلك من الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس البحريني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وواصل: “لا تجد السعودية منافسة من الدول الأخرى، والدولة الوحيدة التي أعربت عن اهتمامها باستضافة البطولة حتى الآن هي أستراليا، وهي عضو في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.”

وبعد إعلان الفيفا، قالت “فوتبول أستراليا” إنها لا تزال “تستكشف إمكانية تقديم عرض” إما لكأس العالم 2034 أو كأس العالم للأندية 2029.

من جانبه أعرب الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي، عن فخره بإعلان المملكة العربية السعودية نيتها للترشح لاستضافة كأس العالم 2034.

وكتب مانشيني على منصة “إكس” (تويتر سابقا): “لحظة فخر كبيرة لرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أتذكر أن الأحلام أصبحت حقيقة عندما استضافت بلادي كأس العالم لكرة القدم عام 1990، فخور بأن أكون مع المملكة العربية السعودية في رحلتها الكروية”.

A very proud moment for SAFF President @YalmisehalI. I remember dreams coming true when my country hosted the FIFA World Cup in 1990. Proud to be with Saudi Arabia on its footballing journey. #Saudi2034 https://t.co/Zo9UGqa0UT — Roberto Mancini (@robymancio) October 5, 2023

وترك مانشيني منصبه كمدير فني لمنتخب إيطاليا، بصورة مفاجأة في شهر أغسطس الماضي، وعقب ذلك تولى مهمة تدريب المنتخب السعودي.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يوم الأربعاء أن مونديال 2030 ستستضيفها إسبانيا والبرتغال والمغرب بشكل مشترك، لكن 3 مباريات ستقام أيضا في أمريكا الجنوبية للاحتفال بالذكرى المئوية لكأس العالم الأولى، التي أقيمت في أوروغواي.

وحدد الفيفا موعدا نهائيا لتقديم طلب استضافة المونديال لعام 2024 بنهاية هذا الشهر، مما يمنح مقدمي العروض ما يزيد قليلا عن 3 أسابيع لاتخاذ قرار.

ويتطلب توسيع شكل البطولة إلى 48 فريقا أن يكون لدى المضيفين 14 ملعبا على الأقل، واستضافت قطر كأس العالم 2022 بثمانية ملاعب فقط.