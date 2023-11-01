كأس العالم 2034…دور رئيسي لولي العهد في فوز السعودية التاريخي بالتنظيم

أعلن السويسري جياني إنفانتينيو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تنظيم السعودية لبطولة كأس العالم 2034، بعد غلق باب الترشح دون أي منافس للملف السعودي الذي بات الخيار الوحيد على طاولة الاتحاد الدولي.

وتعيش السعودية حالة من الفرحة بعد الفوز التاريخي بتنظيم كأس العالم دون منافس، على الرغم من أن الحدث يأتي بعد 11 عاما من الآن.

وقال الإعلامي السعودي وليد الفراج عبر فضائية “إم بي سي أكشن” إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كان له دورا عظيما في ترجيح كفة ملف بلاده من أجل الفوز بالتنظيم بهذا الشكل الباهر.

وأضاف الفراج: “لا أخفيكم سرا، ملف استضافة المملكة لكأس العالم 2034 كان تحت إشراف وإدارة ولي العهد محمد بن سلمان بنفسه، ولم يكن ضمن مهام وزارة الرياضة أو الاتحاد السعودي لكرة القدم كما المعتاد”.

وتابع الفراج: “محمد بن سلمان دعم الملف باتصالاته السياسية وعلاقاته ليفتح الطريق أمام المنظومة السعودية للتعامل مع الملف والفوز بالتنظيم المونديالي 2034، وكان ذلك سببا في تأييد 125 دولة للسعودية قبل عام”.

السعودية لاستصافة كأس العالم 2034 دون منافس

وكان مقررا أن يعلن الاتحاد الدولي يوم 4 ديسمبر المقبل عن متطلبات استضافة المونديال لتبدأ الدول المتقدمة الإعداد والتنافس للفوز بشرف التنظيم، ثم يتم الإعلان الرسمي يوم 24 يوليو 2024 عن الملف الفائز، لكن إنفانتينو اجتاز كل هذه الخطوات، وأعلن استضافة السعودية للبطولة، بسبب عدم ترشح أي ملف آخر منافس.

وعن عدم ترشح ملفات أخرى قال الفراج في برنامجه: “الدول الآسيوية، ولا سيما أستراليا رأت أن الملف السعودي قوي، ويصعب منافسته فقررت الانسحاب وعدم خوض سباق لأشهر من أجل الفوز بتنظيم المونديال”.

وستكون السعودية أول دولة في العالم تستضيف المونديال بحضور 48 منتخبا منفردة، حيث تقام بطولة 2026 لأول مرة في التاريخ بمشاركة 48 منتخبا لكنها ستقسم على 3 دول، وكذلك بطولة 2030 التي ستلعب مبارياتها في 6 دول مختلفة.