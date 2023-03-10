فادي طنّوس by فادي طنّوس

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كأس العالم 2030: هل ينضم المغرب لملف إسبانيا والبرتغال؟

فادي طنّوس by فادي طنّوس
كأس العالم 2030

كشفت صحيفة “آس” الإسبانية أن الاتحادين الإسباني والبرتغالي لكرة القدم يدرسان ضم نظيرهما المغربي لملف تنظيم بطولة كأس العالم 2030، بعدما كانا يتجهان لتشكيل ثلاثي أوروبي يضم أوكرانيا أيضاً.

وأوضح المصدر أن إسبانيا والبرتغال ستتفاوضان على انضمام المغرب بشكل شامل للملف المشترك في الأيام والأسابيع المقبلة، مضيفا “لكن يبدو أن الاتفاق النهائي سيكون مرتبطا بانسحاب أوكرانيا من العرض المشترك”.

وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم ونظيره الاتحاد البرتغالي انضمام أوكرانيا إلى عرض الدولتين لاحتضان كأس العالم 2030.

وأبرزت الصحيفة الإسبانية أن “مشاركة أوكرانيا كدولة مضيفة مستبعد، بسبب قضية الفساد المزعومة التي تورط فيها رئيس الاتحاد الأوكراني أندري بافيلكو، بتهمة الاحتيال وغسيل الأموال”.

وتابعت: “لهذا السبب، فإن الاتحاد الإسباني لكرة القدم حريص على إبعاد نفسه عن الفضيحة وقرر ترك أوكرانيا على الهامش حتى يتم حل القضية ويتضح كل شيء”.

وكانت إسبانيا والبرتغال استبعدتا، في البداية، المغرب من الملف المشترك، لأن الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم اعترضا على ترشيحات دول من اتحادات قارية مختلفة، لكن يبدو أن الأمر سيختلف الآن، في الوقت الذي تخطط فيه دول أخرى مثل السعودية ومصر واليونان لتقديم عرض مشترك.

وكانت آخر مرة استضافت فيها إسبانيا نهائيات كأس العالم عام 1982، بينما لم تستضيف الجارتان البرتغال والمغرب هذا الحدث الدولي.

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