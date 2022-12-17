كأس العالم 2026: تعرف على عدد مقاعد إفريقيا وأسيا في المونديال القادم

مبارتان فقط تفصلنا عن انتهاء بطولة كأس العالم بقطر 2022، هما مباراتا تحديد المركز الثالث، والمباراة النهائية.

بعد انتهاء البطولة سيبدأ العد التنازلي لبطولة كأس العالم المقبلة المقررة عام 2026، والتي ستقام لأول مرة في ثلاث دول؛ هي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

البطولة المقبلة ستكون الأكبر في تاريخ المونديال، من عدة جوانب:

عدد الدول المنظمة.

عدد الفرق المشاركة حيث ستضم البطولة 48 منتخبا.

عدد الملاعب التي ستسضيف المباريات.

عدد الجماهير المتوقع حضورهم

عدد المدن التي ستقام فيها المباريات، حيث ستلعب البطولة في 16 مدينة في الدول الثلاث، وهي:

في الولايات المتحدة، ستشهد 11 مدينة 60 مباراة من أصل 80 مباراة، بما في ذلك مباريات دور الثمانية وقبل النهائي والنهائي.

وستستضيف مدن مكسيكو سيتي ووادي الحجارة ومونتيري المباريات التي ستقام في المكسيك

بينما ستتحمل تورونتو وفانكوفر مسؤولية استضافة المباريات المخصصة لكندا.

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موعد البطولة

اختلفت نسخة قطر 2022 من حيث موعد البطولة لأول مرة، وذلك بسبب اختلاف الطقس في الخليج عنه في أوروبا والأمريكتين، لذلك فضل الاتحاد الدولي إقامة البطولة في شهري نوفمبر وديسمبر، حيث اعتدال الطقس نسبيا في قطر، لكن في 2026 ستعود البطولة إلى الموعد المعتاد في شهر يونيو، وذلك بعد انتهاء المنافسات المحلية والقارية.

شكل البطولة والمجموعات

لم يحسم بعد الشكل النهائي لنظام البطولة، حيث يدرس الفيفا وجود 16 مجموعة تتألف الواحدة من ثلاثة فرق في المرحلة الأولى، وقد يؤدي هذا النظام إلى خروج فرق كبيرة من الدور الأول، إذا ما حدثت مفاجآت، مثل فوز السعودية على الأرجنتين في المباراة الافتتاحية للمجموعة الثالثة بنسخة قطر.

أسباب زيادة الفرق والمباريات في 2026

المزيد من المباريات يعني المزيد من أموال حقوق البث التلفزيوني، وبالتالي زيادة إيرادات الفيفا.

بطولة كأس العالم في قطر حققت 7.5 مليار دولار في شكل إيرادات الحقوق والرعاية، بزيادة مليار دولار عن نهائيات 2018 في روسيا.

زيادة حصة قارات إقريقيا وأسيا من الفرق المشاركة بعد المستوى العالي الذي ظهرت به في البطولة.



حصص القارات في مونديال 2026؟

إفريقيا 9 مقاعد من 5 مقاعد.

آسيا 8 مقاعد من 4 أو 5

سيتأهل منتخب من آسيا وآخر من إفريقيا، لخوض بطولة سداسية مع منتخبات من قارات أخرى، للظفر بآخر مقعدين إلى المونديال.

أوروبا 16 مقعدا من 13 مقعدا

أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى والكاريبي 6 مقاعد (من 3 أو 4 مقاعد)

-أوقيانوسيا مقعد واحد (من صفر أو مقعد)

أمريكا الجنوبية – 6 مقاعد (من 4 أو 5 مقاعد)

عدد المباريات المتوقعة في 2026

إذا تغير شكل المجموعات في الدور الأول، وضمت المجموعة ثلاثة منتخبات فقط، فإنه ستكون هناك 80 مباراة على مدار 32 يوما في نهائيات 2026.

أما في حال وجود مجموعات تتألف الواحدة منها من أربعة فرق، ستكون هناك 104 مباريات، مما يتطلب أسبوعا إضافيا على الأقل يضاف لفترة البطولة.

المباريات الميتة

بحسب وكالة رويترز فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا“، يدرس خطة تغيير نظام بطولة كأس العالم 2026، خوفا من تعدد المباريات التي وصفت بالميتة وقد تقتل متعة المونديال.

وأضافت الوكالة، أن المباريات الميتة قد تكون بين فريقين سبق لهما الفوز بأول مبارتين لكل منهما وحسما التأهل بالفعل للدور المقبل، مما قد يجعل المباراة بلا فائدة، أو تحقيق نتيجة تفيد كليهما وتحرم الفريق الثالث في المجموعة من التأهل.

وأكمل التقرير، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، يسعي لتغيير نظام بطولة كأس العالم 2026 المعُلن سابقًا، خوفا من احتمالات حدوث جدل غير مرغوب فيه، عبر مقترحين.

التأهل للأدوار الإقصائية

هناك اقتراح لنظام بطولة كأس العالم 2026، يقضي بتقسيم المجموعات إلى 16 مجموعة وفي كل مجموعة ثلاثة منتخبات، يتأهل الأول والثاني إلى دور الـ32، ثم تتوالى المراحل الإقصائية.

اقتراح آخر كشف عنه أرسين فينجر رئيس تطوير كرة القدم العالمي في فيفا، وهو تقسيم المنتخبات الـ48 لـ12 مجموعة من 4 فرق، ويتأهل المتصدر والوصيف، مع أفضل ثوالث من المجموعات.

رئيس تطوير كرة القدم العالمي في فيفا، وهو تقسيم المنتخبات الـ48 لـ12 مجموعة من 4 فرق، ويتأهل المتصدر والوصيف، مع أفضل ثوالث من المجموعات. اقتراح ثالث، وهو تقسيم كأس العالم إلى قسمين منفصلين من 24 منتخبا، كل قسم يضم 6 مجموعات من 4 منتخبات، على أن يلعب الفائز من كل قسم في المباراة النهائية.

ومن المقرر أن يتخذ مجلس فيفا قراره حول الشكل النهائي لكأس العالم 2026 في عام 2023.