كأس العالم 2022: 15 مليار يورو تركض في ملاعب قطر

نحو 832 لاعبا يمثلون 32 منتخبا من قارات العالم الست، يركضون في الملاعب القطرية، ويتنافسون للفوز بالكأس الذهبية ضم مونديال 2022، هؤلاء اللاعبون يمثلون ثروة لبلادهم وأنديتهم تختلف قيمتها من لاعب لآخر.

فما هي قائمة البلدان الأكثر والأعلى من حيث القيمة التسويقية؟

المنتخب الإنجليزي

يضم المنتخب الإنجليزي، 26 لاعبا تبلغ قيمتهم حوالي 1.5 مليار يورو، ووفقا لدراسة أجراها المركز الدولي للدراسات الرياضية ومقره سويسرا تقدر قيمة لاعب الفريق الشاب “بلينجهام“، والبالغ من العمر 19 عاما 202 مليون يورو.

المنتخب البرازيلي

تحتل البرازيل المركز الثاني في القائمة بقيمة تبلغ 1.45 مليار يورو. ورفع فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد الإسباني قيمة منتخب بلاده، حيث تبلغ قيمته التسويقية نحو 200 مليون يورو.

المنتخب الفرنسي

احتل المنتخب الفرنسي المركز الثالث بقيمة تبلغ 1.34 مليار يورو. ويعد كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان هو اللاعب الأعلى قيمة في الفريق بقيمة 185 مليون يورو.

المنتخب الإسباني

ويأتي منتخب إسبانيا رابعا بقيمة 1.2 مليار يورو

المنتخب البرتغالي

في المركز الخامس جاء المنتخب البرتغالي بقيمة تسويقية بلغت 1.15 مليار يورو

المنتخب الألماني

حل المنتخب الألماني سادسا بقيمة بلغت 1.02 مليار يورو

قائمة البلدان الأكثر والأعلى من حيث القيمة التأمينية؟

أجرت مؤسسة لويدز للتأمين في لندن تصنيفا للفرق بناء على القيمة التأمينية الجماعية للاعبين.

التقييم تم بناء على مجموعة متنوعة من المعايير مثل الأجور، صفقات الرعاية، العمر، ومراكز كل لاعب، وجاء الترتيب كالتالي:

المنتخب الإنجليزي

تصدر المنتخب الإنجليزي القائمة بقيمة تقدر بنحو 3.17 مليار جنيه إسترليني (3.74 مليار دولار).

المنتخب الفرنسي

جاء منتخب الديوك ثانيا بقيمة بلغت (2.66 مليار جنيه إسترليني)

المنتخب البرازيلي

وحل منتخب السامبا ثالثا بقيمة (2.56 مليار جنيه إسترليني)

وقالت لويدز إن بلينجهام الإنجليزي هو أعلى اللاعبين من حيث القيمة التأمينية يليه مبابي وفينيسيوس جونيور.