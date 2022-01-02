كأس العالم 2022: 1.2 مليون إيموجي للعلم السعودي في إنستغرام بعد الفوز على الأرجنتين

أعلنت شركة ميتا الشرق الأوسط أنه تم استخدام إيموجي علم المملكة العربية السعودية أكثر من 1.2 مليون مرة عالميا في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام عقب فوز السعودية على الأرجنتين 2/1 خلال بطولة كأس العالم المقامة في قطر.

لقد أراد أنصار الأخضر من سعوديين وعرب التعبير عن فرحهم بذلك الفوز التاريخي بطريقة تتجاوز حدود اللغة ويفهمها الجميع في كل أنحاء العالم، فكانت رسالتهم من خلال الإيموجي الذي بات وسيلة دبلوماسية في عصرنا الرقمي.

السعودية وإيموجي العلم

في اليوم الوطني السعودي في سبتمبر/أيلول من عام 2020 تم نشر 27 مليون تغريدة في كل انحاء العالم بها إيموجي العلم السعودي.

في سبتمبر/أيلول الماضي، قال تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، إن موقع التواصل الاجتماعي تويتر استبدل إيموجي “أعجبني” بإيموجي العلم السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة.

الأرض الموعودة

تقول إنديا بروك من مجلة نيوستيتمان البريطانية:”من نواح كثيرة، يعد الإيموجي الأرض الموعودة للتاريخ الدبلوماسي حيث لدى هذه الأشكال التعبيرية القدرة على التحدث عبر الحدود إلى مواطنين عالميين جدد، فهي بمثابة اللغة العالمية في العصر الرقمي”.

إيموجي أخرى تعبر عن الدول غير العلم

الولايات المتحدة: تمثال الحرية، وقبعة رعاة البقر، والهوت دوغ.

الصين: دب باندا، وتنين، ومضرب بينج بونج وكرة، ودراجة.

بريطانيا: مظلة، وقبعة حرس ملكي بريطاني، وتاج.

رؤساء ووزراء

وفي الواقع، فإن العديد من رؤساء الدول و الحكومات ووزراء الخارجية والدبلوماسيين يستخدمون الإيموجي بانتظام.

حتى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ذكر الإيموجي في خطاب رسمي خلال زيارة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي لواشنطن. فقد قال أوباما في أبريل/نيسان من عام 2015 : “اليوم فرصة للأمريكيين – وخاصة شبابنا – ليقولوا شكرا لكم على كل الأشياء التي نحبها من اليابان، مثل الكاراتيه والكاريوكي والمانجا وبالطبع الرموز الإيموجي”.