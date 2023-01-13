فادي طنّوس by فادي طنّوس

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كأس العالم 2022 في قطر والمكاسب في بريطانيا

فادي طنّوس by فادي طنّوس
بريطاني

كشفت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية أن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني ارتفع بنسبة 0.1% خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. وأرجع المكتب السبب في ذلك لزيادة الإنفاق في القطاع الخدمي وتحديداً في قطاع الأطعمة والمشروبات خلال فترة بطولة كأس العالم لكرة القدم التي استضافتها قطر بين 20 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ديسمبر من العام المنصرم.

وأظهرت البيانات التي نشرتها وكالة “رويترز” أن الفترة بين بداية أيلول/سبتمبر ونهاية تشرين الثاني/نوفمبر، شهدت انكمش الاقتصاد بنسبة 0.3%.

وقال دارين مورجان من مكتب الإحصاءات الوطنية “نما الاقتصاد قليلا في نوفمبر بدعم ارتفاع في قطاعات الاتصالات والبرمجة الحاسوبية، مما ساعد على دفع الاقتصاد قدما. كما أن الحانات والبارات شهدت نشاطا جيدا، إذ خرج الناس لمشاهدة مباريات كأس العالم”.

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هل يساعد هذا النمو في إبعاد بريطانيا عن الركود؟

يعني النمو الأقوى من المتوقع في تشرين الثاني/نوفمبر أن بريطانيا لن تسجل تراجعين فصليين متتاليين للناتج المحلي الإجمالي، وهو عادة تعريف الركود في أوروبا، إلا إذا سجلت هبوطاً حاداً إلى حد ما في الإنتاج في كانون الأول/ديسمبر.

وقال المكتب إنه لتسجيل نتيجة سلبية للنمو في الربع الرابع من العام، يجب أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي في كانون الأول/ديسمبر بنحو 0.5%، وذلك على افتراض أنه لن تكون هناك مراجعات أخرى بالتعديل.

ووصل تضخم أسعار المستهلكين إلى أعلى مستوياته في 41 عاما عند 11.1% في تشرين الأول/أكتوبر، ولم يهدأ الضغط على مستويات المعيشة بعد، في حين توقعت الجهة الحكومية المعنية بمراقبة الميزانية في تشرين الثاني/نوفمبر أن الإنتاج سينخفض 1.4% في 2023.

وقال وزير المالية جيريمي هانت بعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي “أهم مساعدة يمكن أن نقدمها هي التمسك بخطة خفض التضخم إلى النصف هذا العام حتى نجعل الاقتصاد ينمو مرة أخرى”.

وانكمش الاقتصاد البريطاني في الأشهر الثلاثة حتى نهاية أيلول/سبتمبر، وسيعد انخفاض الناتج في الأشهر الثلاثة حتى 31 كانون الأول/ديسمبر ركودا.

وكان بنك إنجلترا قد توقع وقوع اقتصاد المملكة المتحدة في حالة ركود خلال الربع الثالث من عام 2022.

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