كأس العالم 2022: ولي العهد السعودي يهنئ ملك المغرب بإنجازات أسود الأطلس في المونديال

هنأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز هاتفيا العاهل المغربي الملك محمد السادس بالإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي في بطولة كأس العالم في قطر. بحسب وكالة الأنباء السعودية.

إنجاز تاريخي

وعبّر ولي العهد السعودي خلال الاتصال عن:

التهنئة لملك المغرب والشعب المغربي بالإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي في بطولة كأس العالم في قطر،

مؤكدا أن ما تحقق يُعد إنجازاً رياضياً عربياً أسعد الجميع

كما أعرب الأمير محمد بن سلمان عن تمنياته بالتوفيق للمنتخب المغربي

مشاعر نبيلة

من جانبه، عبّر الملك محمد السادس عن الشكر لولي العهد السعودي على تهنئته لمنتخب بلاده وعلى مشاعره النبيلة تجاه المغرب وشعبها.

المغرب وفرنسا

و بات منتخب المغرب أول منتخب عربي وأفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم حيث:

يلتقي المنتخب المغربي نظيره الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم يوم غد الأربعاء، وستكون هذه المباراة هي أول مباراة رسمية بينهما في التاريخ

وكان منتخب المغرب قد تغلب على إسبانيا في دور الـ16 بضربات الترجيح بعد التعادل 0/0

كما تغلب أسود الأطلس في دور الـ8 على البرتغال بالفوز بهدف دون رد