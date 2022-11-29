كأس العالم 2022: هولندا والإكوادور والسنغال يتنافسون على التأهل

ينحصر التنافس في المجموعة الأولى على بطاقتي التأهل إلى الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم المقامة في قطر، بين منتخبات هولندا والإكوادور والسنغال بعد خروج منتخب قطر صاحب الضيافة من المنافسة عقب تعرضه لخسارتين في الجولتين الماضيتين.

يملك الجميع فرصاً شبه متساوية، ويتصدر حالياً المنتخب الهولندي الترتيب برصيد 4 نقاط، وهو بحاجة لتعادل أمام قطر لضمان تأهله كما هي الحال بالنسبة للإكوادور أمام السنغال.

ويتوجب على “أسود التيرانغا” تخطي عقبة الإكوادور للاستمرار في المونديال لأن التعادل لا يكفيه.

كيف تتصدر هولندا المجموعة الأولى؟

الفوز على قطر وعدم فوز الإكوادور على السنغال

التعادل مع قطر شرط تعادل الإكوادور مع السنغال لكن بعدد أهداف أقل

كيف تتصدر الإكوادور المجموعة الأولى؟

الفوز على السنغال وعدم فوز هولندا على قطر

التعادل مع السنغال شرط تعادل هولندا مع قطر لكن بعدد أهداف أقل

كيف تتصدر السنغال المجموعة الاولى؟

الفوز على الإكوادور وعدم فوز هولندا

نتائج المجموعة الأولى:

الإكوادور – قطر: 2-0

هولندا – السنغال: 2-0

السنغال- قطر:3-1

هولندا – الإكوادور: 1-1

ترتيب المجموعة الأولى بعد الجولة الثانية:

المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط هولندا 2 1 1 0 3 1 2 4 الإكوادور 2 1 1 0 3 1 2 4 السنغال 2 1 0 1 3 3 0 3 قطر 2 0 0 2 1 5 -4 0

كيفية مشاهدة مباراة قطر وهولندا

يمكن مشاهدة البث المباشر لمباراة قطر وهولندا يوم الثلاثاء 29 نوفمبر انطلاقاً من الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل قنوات beIN SPORTS القطرية مباريات كأس العالم بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويمكن مشاهدة مباراة هولندا والإكوادور على قناة MAX1.