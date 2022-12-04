كأس العالم 2022: هل يؤدي “سحق” المنتخب الإسباني في الدور الـ 16 إلى “استعادة” الأندلس؟

في الشرق والغرب نجد دائما من يروج لنظرية صراع الحضارات، فوفقا لهؤلاء فإن الصدام لابد منه وستكون النتيجة الحتمية في النهاية هي انتصار الخير (الذي يمثله الغرب لو كنت غربيا ويمثله الشرق لو كنت شرقيا)، وقد ارتفعت أسهم تلك النظرية بشكل كبير بعد وصول دونالد ترامب لسدة الرئاسة في الولايات المتحدة عام 2016، ثم تراجعت إلى حد ما بعد خروجه من البيت الأبيض منذ عامين قبل أن تعود بقوة هذه الأيام في ملاعب كأس العالم بقطر.

جند الإسلام وفرسان الصليب

باتت الملاعب القطرية هذه الأيام ساحات للجهاد والفتوحات الإسلامية من جانب والحملات الصليبية من جانب آخر من خلال:

صراخ بعض المعلقين العرب بشكل هستيري

تصوير فوز السعودية على الأرجنتين، وتونس على فرنسا، والمغرب على بلجيكا، على أنه انتصار للعالم الإسلامي كله

تعالي الأصوات المتشنجة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مطالبة المنتخب المغربي بسحق إسبانيا في دور الـ 16 كما لو أن المباراة معركة حربية جهادية أو تعود لعصر الفتوحات الإسلامية، والنصر فيها سيؤدي إلى استعادة الأندلس

السخرية من ألمانيا كمنتخب وبلد وثقافة

وعلى الجانب الآخر، أثارت محاولة دخول بعض المشجعين الإنجليز إلى الملاعب، وهم يرتدون أزياء فرسان الحملات الصليبية، مشاعر سلبية لدى المسلمين

ليست المرة الأولى

في الواقع ليست هذه هي المرة الأولى التي تخيم فيها الصراعات التاريخية المريرة على كرة القدم فقد حدث ذلك مع:

الأرجنتين والبرازيل: في العشرينيات من القرن التاسع عشر، أي قبل ظهور كرة القدم، وقعت”حرب السيزبلاتين” بينهما، وهي حرب انتصرت فيها الأرجنتين وساعدت خلالها أوروغواي على الاستقلال عن إمبراطورية البرازيل.وقد انعكس ذلك في المواجهات التي وقعت بينهما في كرة القدم والتي لا تخو من الذكريات المريرة مثل طرد مارادونا في كأس العالم بإسبانيا عام 1982 أو تسمم برانكو بعد تناول مياه قدمها له عضو بالمنتخب الأرجنتيني في مونديال إيطاليا 1990.

انجلترا وألمانيا: في العام 1966 نظمت إنجلترا بطولة العالم في كرة القدم، وشاهد العالم خلال نهائي الكأس مباراة أشبه بحرب انتقامية بين طرفي الحرب العالمية الثانية المنتخب الإنجليزي ومنتخب ألمانيا الغربية، وقد فازت إنجلترا.

ألمانيا وهولندا: خلال الحرب العالمية الثانية احتل الألمان هولندا، وقد انتقلت مشاعر المرارة إلى كرة القدم، فعادة ما تشهد مباريات الفريقين منافسة شرسة تصل إلى حد العنف والخشونة كما حدث في اللقاء الذي جمعهما خلال كأس العالم في إيطاليا عام 1990.

الأرجنتين وانجلترا: خيمت حرب فوكلند بين الدولتين في عام 1982 على مباراة منتخبي البلدين في مونديال 1986، بل وأعلن الأرجنتينيون أن مباراتهم ضد الانجليز امتداد لحرب فوكلند.

أثيوبيا وأريتريا: بعد استقلال إريتريا عن أثيوبيا في أوائل التسعينيات من القرن الماضي اندلعت الحرب بين البلدين بسبب خلافات حدودية، وقد أعلنت اريتريا أن مباراة فريقها في تصفيات كأس العالم ضد أثيوبيا امتداد للحرب بين البلدين.

لعبة الأمم

وهكذا، تنعكس الصراعات التاريخية والسياسية على كرة القدم، التي باتت أداة من أدوات ذلك الصراع، ولكنها أداة ذات طبيعة خاصة لما لها من شعبية طاغية تجعلها في بعض الأحيان هي من يؤثر على التاريخ والسياسة وليس العكس كما حدث في في عام 1971 عندما اندلعت حرب بين هندوراس والسلفادور بسبب مباراة كرة قدم، فكرة القدم هي لعبة الأمم وأحيانا تلعب هي بالأمم، وبالتالي كي نفهم هذا العالم أصبحنا بحاجة إلى منظرين كرويين لوضع نظرية ” التفسير الكروي للتاريخ” إلى جانب نظريات ماركس وآدم سميث وفرويد.