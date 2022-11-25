كأس العالم 2022: هل لعبت أستراليا أمام فرنسا بـ12 لاعباً؟

شهدت المباراة التي جمعت بين فرنسا بطلة العالم وأستراليا، الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من منافستهما في مونديال قطر، حالة طريفة غير مسبوقة.

وشاركت أستراليا التي سقطت أمام زملاء كيليان مبابي وأوليفيه جيرو 1-4، بـ12 لاعباً لثوان معدودة قبل أن يتنبه الحكم ويطلب من اللاعب الإضافي الخروج.

وانتبه مساعد للحكم في الدقيقة 73، بعد هدف فرنسا الرابع، ثم طلب مدرب المنتخب الأسترالي إجراء تبديلين بحيث يحل غرنغ كول بديلاً لرايلي ماكغري، وأوير مابيل في مكان كريغ غودوين، لكن الأخير لم يخرج من أرضية الملعب رغم دخول الثنائي.

واستأنف الحكم الجنوب إفريقي فيكتور غوميز اللعب، لكن الحكم الرابع تنبه للموضوع وأعلم حكم الساحة بعد ثلاث لمسات للكرة فقط. فأوقف غوميز المباراة وطلب من غودوين بالخروج ليستأنف اللعب بعدها.