كأس العالم 2022: هل فشل فليك فعلا مع منتخب ألمانيا؟

عقب رحيل المدرب يواخيم لوف عن تدريب المنتخب الألماني لكرة القدم بعد 15 عاما في المنصب، أحرز خلالها لقب كأس العالم 2014، وجد الاتحاد الألماني للعبة ضالته في المدرب هانزي فليك لتولي المسؤولية خلفا له.

بصمات مميزة



جاء اختيار فليك للمهمة بعد البصمة المميزة والإنجازات التي حققها في موسمي 2019-2020 و2020-2021 مع فريق بايرن ميونخ وأبرزها:

الفوز بالثلاثية (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) في موسمه الأول مع الفريق لتكون المرة الثانية فقط في تاريخ النادي التي يحقق فيها هذه الثلاثية.

وأضاف إليها فليك في نفس الموسم ألقاب السوبر الألماني والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية

بخلاف فوزه في الموسم التالي بلقب الدوري الألماني.

تدريب المنتخب

تم الإعلان عن تولي فليك مسؤولية تدريب المنتخب الألماني في منتصف 2021 حتى قبل أن يخوض الفريق فعاليات كأس أمم أوروبا (يورو 2020) بقيادة لوف على أن تبدأ مهمة فليك رسميا في مطلع أغسطس/آب من عام 2021 ، وعلى مدار 19 مباراة خاضها فليك مع الفريق، حقق المنتخب الألماني:

الفوز في 11 مباراة

تعادل في 6 مباريات

خسر مباراتين فقط، لكن إحدى الخسارتين تسببت في الإطاحة بالفريق من المونديال، وهي الخسارة أمام المنتخب الياباني في بداية مشوار الفريق بالمونديال.

توازن



برغم ما يتسم به السجل الإجمالي لفليك مع الفريق من التوازن على مستوى النتائج، فقد فشل فليك في اختبارين كبيرين متتاليين مع الفريق، حيث جاءت مشاركته في دوري الأمم دون المستوى ثم كان الخروج المبكر من المونديال بمثابة صدمة قاسية لكل متابعي الفريق.

انتقادات

يبدو أن المشاركة المتواضعة للمنتخب الألماني في بطولة كأس العالم 2022 ستضع فليك في مرمى انتقادات حادة وسط موجة المطالبة بإجراء تغييرات كبيرة تضمن عودة المنتخب الألماني إلى زمرة المنتخبات القادرة على المنافسة في البطولات الكبيرة مثل كأس العالم وكأس الأمم الأوروبية.