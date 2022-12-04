كأس العالم 2022: هل الأفارقة والآسيويون.. قادمون فعلا؟

مع إسدال الستار على فعاليات الدور الأول (دور المجموعات) ببطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم، ارتفع عدد المتأهلين من المنتخبات الآسيوية والأفريقية للدور الثاني إلى 5 منتخبات للمرة الأولى في نسخة واحدة ببطولات كأس العالم على مدار تاريخ البطولة.

المقعد الخامس

جاء فوز منتخب كوريا الجنوبية على نظيره البرتغالي في ختام مباريات المجموعة الثامنة ليمنح القارتين المقعد الخامس في الدور الثاني للمونديال للمرة الأولى في تاريخ البطولة العالمية وذلك بعد تأهل:

أستراليا

اليابان

المغرب

السنغال

بالأرقام

شهدت البطولة الحالية مشاركة 6 منتخبات آسيوية في نسخة واحدة للمرة الأولى، وحققت 5 منها انتصارا واحدا على الأقل وبلغ إجمالي انتصاراتها 7، كما حققت كل من المنتخبات الأفريقية الـ5 التي شاركت في النسخة الحالية انتصارا واحدا على الأقل، وبلغ إجمالي انتصاراتها 7 أيضا.



مفاجآت كبيرة

كان لمعظم منتخبات القارتين في هذه البطولة بصمات تاريخية وصل بعدها إلى حد المفاجآت الكبيرة مثل:

حقق المنتخب السعودي فوزا تاريخيا على نظيره الأرجنتيني في المونديال الحالي ليلحق برفاق النجم الشهير ليونيل ميسي الهزيمة الأولى منذ 2019 وهي الأولى بعد 36 مباراة متتالية حافظ فيها الفريق على سجله خاليا من الهزائم.

حقق المنتخب الياباني الفوز على كل من منتخبي ألمانيا وإسبانيا في مجموعة أطلق عليها “المجموعة الحديدية” ليتصدر المنتخب الياباني المجموعة على حساب نظيره الإسباني فيما ودع المنتخب الألماني البطولة من الدور الأول.

اختتم المنتخب الكوري مسيرته في الدور الأول بفوز مثير على المنتخب البرتغالي

حقق المنتخب الأسترالي فوزا مثيرا على المنتخب الدنماركي العنيد وتسبب في الإطاحة به من البطولة.

كان المنتخب المغربي في غاية التألق وحقق الفوز على نظيره البلجيكي المصنف الثاني عالميا وصاحب المركز الثالث في مونديال 2018 ليكون سببا قويا في الإطاحة به خارج المونديال الحالي، كما تعادل المنتخب المغربي مع نظيره الكرواتي صاحب المركز الثاني في مونديال 2018 .

رغم خروجه من الدور الأول، ودع المنتخب التونسي البطولة بفوز تاريخي على المنتخب الفرنسي بطل العالم، ليكون الأول له في تاريخ مواجهات الفريقين.

جاء الختام مع فوز تاريخي آخر للمنتخب الكاميروني على نظيره البرازيلي ليصبح المنتخب الكاميروني أول منتخب أفريقي على الإطلاق يحقق الفوز على البرازيل في تاريخ بطولات كأس العالم. كما أنها الهزيمة الأولى للبرازيل في آخر 18 مباراة خاضها بدور المجموعات للمونديال، وبالتحديد منذ الهزيمة أمام النرويج 1-2 في دور المجموعات لمونديال 1998 .

الأنجح

يؤكد ماحدث في دور المجموعات في المونديال الحالي أنه الأنجح على الإطلاق للمنتخبات الآسيوية والأفريقية منذ تمدد حجم دور المجموعات إلى 32 منتخبا في مونديال 1998. وفي مؤتمره الصحفي بعد الفوز على بلجيكا، تساءل وليد الركراكي مدرب المغرب قائلا: “لماذا لا نحلم بالفوز بتلك الكأس؟ نحتاج كمنتخبات أفريقية إلى وضع ذلك الهدف أمامنا”.