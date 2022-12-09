كأس العالم 2022: “مونديال قطر هو الأفضل في التاريخ فيما يتعلق بالمراحل الأولى”

أكد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” تميز دولة قطر في تنظيم كأس العالم، معتبرا أنه “الأفضل” في مراحله الأولى على مر التاريخ.

تصريحات

وقال إنفانتينو لموقع “الفيفا” الرسمي على الإنترنت:

“لقد حضرت جميع المباريات، أقولها بكل بساطة وبكل وضوح هذه أفضل نسخة لمرحلة المجموعات في منافسات كأس العالم على الإطلاق”

“لقد قدمت المباريات كرة قدم جيدة جدا، داخل ملاعب من أروع ما يكون كنا نعلم ذلك من قبل لكن فضلا عن ذلك، فإن الجمهور كان مدهشا، وكان متوسط المتفرجين 51 ألفا”

“تخطى عدد المشاهدات عبر الشاشات حاجز الملياري مشاهد ، وهذا أمر مدهش، مليونان ونصف المليون يملؤون شوارع الدوحة وبضع مئات الآلاف التي تذهب للملاعب كل يوم.. إن الأجواء رائعة، والحماس لا يُوصف”

، وهذا أمر مدهش، مليونان ونصف المليون يملؤون شوارع الدوحة وبضع مئات الآلاف التي تذهب للملاعب كل يوم.. إن الأجواء رائعة، والحماس لا يُوصف” “نأمل أن تتواصل كأس العالم قطر 2022 وتنتهي كما بدأت، بنجاحٍ منقطع النظير، أنا واثق من أننا سنصل إلى 5 مليارات متفرج حول العالم.. في نهاية المطاف، كل ما نريده هو أن نمنح بعض الفرح والابتسامات للناس حول العالم، هذا هو الهدف من كرة القدم”

دور ربع النهائي

يذكر أن دور الـ 16 من مونديال قطر قد انتهى عقب مواجهات قمة في الإثارة أسفرت عن تأهل 8 منتخبات ستتنافس للتأهل لدور ربع النهائي. ويلتقي المغرب الذي صنع الحدث بإقصائه إسبانيا مع البرتغال التي أمطرت شباك سويسرا بسداسية، وتلعب فرنسا حاملة اللقب ضد إنجلترا في قمة منتظرة، والأرجنتين أمام هولندا في مواجهة تعد بالكثير، والبرازيل مع كرواتيا. ​​​​​​​