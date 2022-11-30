كأس العالم 2022: مهمة مستحيلة أمام نسور قرطاج للتأهل إلى ثمن النهائي

يقف المنتخب التونسي لكرة القدم، عند مفترق طرق مصيري في الجولة الثالثة من كأس العالم 2022 في قطر، فإما يتابع مشواره في البطولة أو يحزم حقائبه عائداً إلى بلاده مكتفياً بالمشاركة في دور المجموعات.

الخيار الأول، لن يكون سهلاً على “نسور قرطاج”، بل يتطلب ما هو أقرب إلى المعجزة.

ويخوض المنتخب الأحمر مباراته الثالثة في المونديال أمام بطل النسخة الأخيرة في روسيا عام 2018، المنتخب الفرنسي، وأمامه مهمة واحدة هي التغلب على “الديوك”.

ورغم صعوبة المهمة إلى حد الاستحالة، لكن ما قدمه العرب في المونديال بعد فوز السعودية على الأرجنتين 2-1 والمغرب على بلجيكا 2-0، يبقي بصيصاً من الأمل.

ولن يكون الفوز على فرنسا كافياً لتونس، إذ ستكون بحاجة أيضاً لانتظار نتيجة المباراة الثانية في المجموعة نفسها بين أستراليا والدنمارك.

احتمالات التأهل

فوز تونس وفوز أستراليا يؤهل فرنسا وأستراليا

فوز تونس وفوز الدنمارك بنفس النتيجة يؤهل فرنسا والدنمارك

فوز تونس وفوز الدنمارك بفارق أفضل لتونس يؤهل تونس وفرنسا

فوز تونس وفوز الدنمارك بفارق أفضل للدنمارك يؤهل فرنسا والدنمارك

فوز تونس وتعادل الدنمارك مع أستراليا يؤهل فرنسا وتونس

تعادل أو خسارة تونس يخرجها من المنافسة

نتائج المجموعة الرابعة

تونس – الدنمارك : 0-0

فرنسا – أستراليا: 4-1

تونس – أستراليا: 0-1

فرنسا – الدنمارك: 2-1

ترتيب المجموعة الرابعة

المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط فرنسا 2 2 0 0 6 2 4 6 أستراليا 2 1 0 1 2 4 -2 3 الدنمارك 2 0 1 1 1 2 -1 1 تونس 2 0 1 1 0 1 -1 1

كيفية مشاهدة مباراة تونس وفرنسا

يمكن مشاهدة البث المباشر لمباراة تونس وفرنسا يوم الأربعاء 30 نوفمبر انطلاقاً من الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل قنوات beIN SPORTS القطرية مباريات كأس العالم بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويمكن مشاهدة مباراة هولندا والإكوادور على قناة MAX2.