كأس العالم 2022: من سيصعد مع البرازيل والبرتغال إلى ثمن النهائي

تختتم اليوم الجمعة مرحلة المجموعات ضمن بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة في قطر بأربع مباريات مصيرية، تحدد هوية أخر منتخبين سيتأهلان إلى الدور ثمن النهائي.

وتنحصر أخر بطاقتين بين 6 منتخبات مناصفة في مجموعتين بعدما تأكد تأهل البرتغال عن المجموعة السابعة والبرازيل عن الثامنة.

ويتنافس على البطاقة الأولى غانا وكوريا الجنوبية وأورجواي في المجموعة السابعة، وعلى الثانية سويسرا والكاميرون وصربيا في المجموعة الثامنة.

وتلعب في المجموعة السابعة غانا مع أورجواي والبرتغال مع كوريا الجنوبية، في حين تتواجه الكاميرون مع البرازيل وسويسرا مع صربيا في المجموعة الثامنة.

حظوظ التأهل في المجموعة السابعة:

فوز غانا وفوز البرتغال تتأهل غانا والبرتغال

فوز غانا وفوز كوريا الجنوبية تتأهل غانا والبرتغال

فوز غانا وتعادل البرتغال مع كوريا الجنوبية تتأهل غانا والبرتغال

تعادل غانا وفوز البرتغال تتأهل غانا والبرتغال

تعادل غانا وفوز كوريا الجنوبية بفارق هدف تتأهل غانا والبرتغال

تعادل غانا وفوز كوريا الجنوبية بفارق أكثر من هدف تتأهل البرتغال وكوريا الجنوبية

فوز أورجواي وفوز البرتغال تتأهل أورجواي والبرتغال

فوز أورجواي بفارق أكثر من هدفين عن فوز كوريا الجنوبية على البرتغال تتأهل أوجواي والبرتغال

فوز أوجواي بفارق أقل من هدفين عن فوز كوريا الجنوبية على البرتغال تتأهل كوريا الجنوبية والبرتغال

نتائج المجموعة السابعة:

البرتغال – غانا: 3-2

أورجواي – كوريا الجنوبية: 0-0

البرتغال – أورجواي: 2-0

كوريا الجنوبية – غانا: 2-3

ترتيب المجموعة السابعة بعد الجولة الثانية

المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط البرتغال 2 2 0 0 5 2 3 6 غانا 2 1 0 1 5 5 0 3 كوريا الجنوبية 2 0 1 1 2 3 -1 1 أورجواي 2 0 1 1 0 2 -2 1

حظوظ التأهل في المجموعة الثامنة:

فوز الكاميرون وفوز سويسرا تتأهل البرازيل وسويسرا

فوز الكاميرون وفوز صربيا تتأهل البرازيل الفريق والفائز بفارق أهداف أكبر

فوز الكاميرون وتعادل صربيا وسويسرا تتأهل البرازيل والكاميرون

فوز البرازيل وفوز صربيا تتأهل البرازيل وصربيا

فوز البرازيل وفوز سويسرا تتأهل البرازيل وسويسرا

فوز البرازيل وتعادل سويسرا وصربيا تتأهل البرازيل وسويسرا

تعادل البرازيل والكاميرون وفوز سويسرا تتأهل البرازيل وسويسرا

تعادل البرازيل والكاميرون وفوز صربيا تتأهل البرازيل وصربيا

تعادل البرازيل والكاميرون وتعادل صربيا وسويسرا تتأهل البرازيل وسويسرا

نتائج المجموعة الثامنة:

البرازيل – صربيا: 2-0

سويسرا – الكاميرون: 1-0

البرازيل – سويسرا: 1-0

الكاميرون – صربيا: 3-3

ترتيب المجموعة الثامنة بعد الجولة الثانية

المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط البرازيل 2 2 0 0 3 0 3 6 سويسرا 2 1 0 1 1 1 0 3 الكاميرون 2 0 1 1 3 4 -1 1 صربيا 2 0 1 1 3 6 -2 1

من هي المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ16؟

المجموعة الأولى: هولندا والسنغال

المجموعة الثانية: إنكلترا والولايات المتحدة

المجموعة الثالثة: الأرجنتين وبولندا

المجموعة الرابعة: فرنسا وأستراليا

المجموعة الخامسة: اليابان وإسبانيا

المجموعة السادسة: المغرب وكرواتيا

المجموعة السابعة: البرتغال

المجموهة الثامنة: البرازيل