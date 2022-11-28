كأس العالم 2022: ” معركة سانتياغو” .. قصة المباراة الأسوأ سمعة في تاريخ البطولة

مثلما كان الحال في ألف ليلة وليلة عندما يجلس شهريار في حضرة شهرزاد فتخلب لبه بقصصها التي تحمله إلى عالم من السحر والجمال والمتعة، يجلس المليارات من البشر في أرجاء المعمورة كل ليلة كشهريار يتابعون عبر البلورات السحرية من أجهزة تليفزيون وكمبيوتر وهواتف ذكية شهرزاد العصر، العرس الكروي الأبرز، بطولة كأس العالم في قطر، والتي تحمل هؤلاء جميعا إلى عالم الساحرة المستديرة المفعم بالمتعة والجمال.

ولكن الأمور لم تسر دائما على هذا الحال فلطالما شهدت البطولة مباريات سيئة، ولكن أسوأها على الإطلاق كان في المباراة التي اشتهرت بـ “معركة سانتياغو”.

وتُعد تلك المباراة التي دارت وقائعها خلال بطولة عام 1962 في تشيلي بين الدولة المُضيفة والمنتخب الإيطالي في دور المجموعات، هي أكثر المباريات عنفا في تاريخ كأس العالم على الإطلاق.

الطريق إلى المباراة

بعد أن ضرب زلزال قوي تشيلي في عام 1960، قالت العديد من الدول إنه من الجنون أن تستمر تشيلي في استضافة بطولة عام 1962 بعد تلك الكارثة.

كانت إيطاليا واحدة من تلك الدول، وقد استخدمت العديد من الصحف في إيطاليا عبارات مثل “الجنون الخالص” فيما يتعلق باستضافة تشيلي للحدث.

اكتشفت صحف في تشيلي تلك المقالات ثم قامت بتضخيمها لإثارة أهالي البلاد. بالطبع، خلق ذلك توترا هائلا بين الفريقين حتى قبل بدء المباراة.

لم يتوقف الصحفيون الإيطاليون بل تمادوا إلى حد إهانة مستوى الحياة في العاصمة سانتياغو، وتشيلي ككل .

. من جانبها، وصفت الصحف في تشيلي الفريق والأمة الإيطالية بـ “المافيا” والفاشيين.

وهكذا، تطورت الأمور بسرعة كبيرة لتصبح إيطاليا فجأة العدو الأول لشعب تشيلي، وكانت هذه هي الأجواء التي دخل بها الفريقان المباراة.

ماذا حدث في المباراة؟

أول خطأ عنيف تم ارتكابه بعد 12 ثانية فقط من صافرة البداية ضد أحد لاعبي الفريق الإيطالي.

أول بطاقة حمراء لأحد لاعبي الفريق الإيطالي بعد 8 دقائق فقط.

اعترض اللاعب على قرار الحكم، ورفض مغادرة الملعب وسط تأييد زملائه.

لم يغادر اللاعب المطرود الملعب إلا بعد 10 دقائق كاملة عندما تدخلت الشرطة واصطحبته للخارج.

تغاضي الحكم الإنجليزي كين أستون، الذي بدا متساهلا مع التشيليين أو ربما خائفا، عن طرد اثنين من منتخب تشيلي رغم بصقهما علنا على نظرائهم الإيطاليين، وقيام أحدهم بكسر أنف لاعب إيطالي بلكمة مباشرة في وجهه.

عندما رد اللاعب الإيطالي على هذا الاعتداء، قام الحكم بطرده في الدقيقة 41 من المباراة.

سادت فوضى عارمة بين الفريقين وصلت إلى الشجار والبصق مما دفع الشرطة للتدخل أكثر من 3 مرات.

وأمام أكثر من 66 ألف مشجع متحمس، أكملت إيطاليا المباراة بـ 9 لاعبين، وقد انتهت بفوز تشيلي بهدفين دون رد تم إحرازهما في الدقيقتين 73 و83 من المباراة، وظل الحكم الإنجليزي الذي أدارها عرضة للانتقادات لسنوات عديدة بعد ذلك.