كأس العالم 2022: ما هي فرص السعودية للتأهل إلى دور الـ16؟

يدخل المنتخب السعودي لكرة القدم، الأربعاء، المباراة أمام نظيره المكسيكي تحت شعار واحد لا ثاني له وهو الفوز للتأهل إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم المقامة في قطر.

وسيمنح الفوز على المكسيك المنتخب الأخضر بطاقة التأهل مباشرة، بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية في المجموعة بين الأرجنتين وبولندا.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف، خلف الأرجنتين الثانية، ونقطة عن بولندا صاحبة الصدارة ويتقدم على المكسيك بفارق نقطتين.

ويتأهل إلى الدور ثمن النهائي للمونديال متصدر ووصيف كل مجموعة.

حسابات التأهل:

فوز السعودية وفوز الأرجنتين يؤهلهما معاً

فوز السعودية وفوز بولندا يؤهلهما معاً

فوز السعودية وتعادل بولندا مع الأرجنتين يؤهل السعودية وبولندا

تعادل السعودية وفوز بولندا يؤهل السعودية وبولندا

تعادل السعودية وفوز الأرجنتين بفارق يصل لهدفين تتأهل الأرجنتين وبولندا

تعادل السعودية وفوز الأرجنتين بفارق أكثر من 3 أهداف تتأهل السعودية والأرجنتين

تعادل السعودية سلبياً وفوز الأرجنتين بفارق 3 أهداف يمنح التأهل إلى بولندا والأرجنتين

تعادل السعودية بأي نتيجة غير 0-0 وفوز الأرجنتين بفارق 3 أهداف يمنح التأهل للسعودية والأرجنتين

خسارة السعودية بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخرى تخرجه من المونديال

نتائج المجموعة الثالثة:

السعودية – الأرجنتين: 2-1

المكسيك – بولندا: 0-0

السعودية – بولندا: 0-2

الأرجنتين – المكسيك: 2-0

ترتيب المجموعة الثالثة:

المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط بولندا 2 1 1 0 2 0 2 4 الأرجنتين 2 1 0 1 3 2 1 3 السعودية 2 1 0 1 2 3 -1 3 المكسيك 2 0 1 1 0 2 -2 1

كيفية مشاهدة مباراة السعودية والمكسيك

يمكن مشاهدة البث المباشر لمباراة السعودية والمكسيك يوم الأربعاء 30 نوفمبر انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل قنوات beIN SPORTS القطرية مباريات كأس العالم بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويمكن مشاهدة مباراة هولندا والإكوادور على قناة MAX2.