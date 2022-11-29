كأس العالم 2022: ما هي حظوظ المنتخبات الأفريقية في التأهل إلى ثمن النهائي؟

خمسة منتخبات أفريقية تشارك في بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة في قطر، وما تزال الفرصة سانحة لها للتأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وتتفاوت حظوظ هذه المنتخبات بالتأهل ما بين من وضع قدماً في الدور ثمن النهائي ومن يحتاج لمعجزة إلهية لتحقيق هذا الهدف.

السنغال

كان لغياب نجم المنتخب السنغالي ساديو مانيه أثراً واضحاً، لاسيما في المباراة الأولى أمام هولندا التي خسروها بهدفين نظيفين.

وتدارك “أسود التيراتغا” أخطاؤهم في المباراة الثانية أمام قطر وحققوا انتصاراً هاماً 3-1، وباتوا بحاجة للفوز على الإكوادور اليوم الثلاثاء، لأن التعادل لن يكفيهم في حال فوز هولندا على قطر أو حتى تعادلهما.

تونس

رغم أدائه المميز في المباراتين السابقين بتعادل سلبي مع الدنمارك وخسارة صعبة أمام أستراليا 0-1، فإن المنتخب التونسي بحاجة أقله إلى معجزة للتأهل إلى دور الـ16.

“نسور قرطاج” يحتاجون للفوز على فرنسا “حاملة لقب كأس العالم 2018″، وتعادل الدنمارك مع أستراليا. الصورة تبدو خيالية، لكن لا مستحيل في كرة القدم.

المغرب

قدم المنتخب المغربي مباراتين رائعتين في الجولتين السابقين، فتعادل سلبياً مع كرواتيا “وصيفة مونديال روسيا” وفاز على بلجيكا صاحب المركز الثاني في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بهدفين دون رد.

وتفصل المنتخب المغرب عن الوصول إلى ثمن النهائي الذي زاره سابقاً في مونديال المكسيك عام 1986، نقطة التعادل من المباراة التي ستجمعه مع كندا في الجولة الثالثة، علماً أن الفوز ليس صعباً على كتيبة وليد الركاكي.

الكاميرون

توقّع أسطورة كرة القدم الكاميرونية ورئيس اتحاد اللعبة الحالي صامويل إيتو أن منتخب بلاده سيصل إلى المباراة النهائية للمونديال ويفوز باللقب. لكن الواقع الأليم بدد له أحلامه.

وخسر منتخب “الأسود غير المروضة” في مباراته الأولى أمام منتخب سويسري قوي الشكيمة بصعوبة 0-1، وتعادل مع صربيا القوية 3-3 بعدما كان متأخراً 1-3.

ولن تكون مهمة الكاميرون سهلة لأن المباراة القادمة ستكون أمام البرازيل، وسيلزمها معجزة تشبه التي تطلبها تونس، إذ ينبغي أن تفوز الكاميرون على “راقصي السامبا” بفارق هدفين وأن تتعادل سويسرا وصربيا.

غانا

أظهر المنتخب الغاني أنه ليس لقمة سائغة في أول جولتين، فقد قارع منتخب البرتغال بقيادة الأسطورة كريستيانو رونالدو وخسر 3-2، وفاز على كوريا الجنوبية التي تزخر صفوفها بالنجوم بنفس النتيجة.

ويحتاج منتخب “النجوم السوداء” لتعادل مع أورغواي لمرافقة البرتغال إلى الأدوار الإقصائية، شرط عدم خسارة رفاق رونالدو أمام المنتخب الآسيوي بفارق يزيد عن هدف واحد.