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كأس العالم 2022: ما هو الإنجاز التاريخي الذي حققه حارس عرين “الناريين”، فصار “حدوتة كرواتية”؟

استطاع دومينيك ليفاكوفيتش حارس مرمى المنتخب الكرواتي حمل الفريق على كتفيه في دور الـ 16 وبعده في دور ربع النهائي لتصل كرواتيا بفضله إلى الدور نصف النهائي في المونديال.
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استطاع دومينيك ليفاكوفيتش حارس مرمى المنتخب الكرواتي حمل الفريق على كتفيه في دور الـ 16 وبعده في دور ربع النهائي لتصل كرواتيا بفضله إلى الدور نصف النهائي في المونديال ليصبح بمثابة الأسطورة في بلاده، والسد العالي الذي يحمي عرين فريق الفاتريني ( الناريين)، وحدوتة كرواتية بكل ما في الكلمة من معنى.

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إنجاز غير مسبوق

وتقول شبكة “أوبتا” المتخصصة بالإحصاء الرياضي  إن حارس المرمى الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش حقق إنجازا غير مسبوق في نهائيات كأس العالم بعد أن:

  • بات أول حارس مرمى يتصدى لـ 4 ركلات ترجيح في تاريخ البطولة منذ انطلاقها عام 1930
  • نجح ليفاكوفيتش في التصدي لـ 3 ركلات ترجيح أمام اليابان في دور الـ 16، قبل أن يُساهم في تأهل منتخب بلاده إلى نصف النهائي بالتصدي للركلة الافتتاحية لمنتخب البرازيل بعد تعادل الفريقين بهدف لمثله في مباراة الدور ربع النهائي.

تعادل.. ففوز

وتقدمت البرازيل أولا عن طريق نيمار دا سيلفا الذي سجل هدفه الـ 77 بقميص “السيليساو” ليعادل رقم الأسطورة بيليه كأفضل هداف في تاريخ منتخب بلاده، ثم عادلت كرواتيا بأقدام برونو بيتكوفيتش في الأشواط الإضافية، قبل أن تفوز بضربات الترجيح.

الإقصاء الخامس

الإقصاء أمام كرواتيا هو الخامس تواليا للبرازيل في النهائيات العالمية أمام منتخب أوروبي منذ الفوز على ألمانيا عام 2002، والتتويج باللقب في مونديال كوريا الجنوبية واليابان، فقد:

  • حرمت فرنسا البرازيل من المحافظة على لقبها في مونديال 2006 حين أخرجتها من ربع النهائي بهدف تيري هنري
  • هزمتها هولندا عام 2010 في الدور نفسه بهدفين لواحد
  • هزمتها ألمانيا في 2014 بسباعية تاريخية بالدور نصف النهائي
  • هزمتها بلجيكا في ربع نهائي مونديال روسيا 2018

تميز

أكدت كرواتيا تميزها في الأدوار الإقصائية وتمكنت من بلوغ نصف النهائي في جميع مشاركاتها التي تخطّت خلالها دور المجموعات في 1998، 2018، 2022. وتلتقي كرواتيا الأرجنتين في نصف النهائي يوم الثلاثاء القادم 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

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