فادي طنّوس by فادي طنّوس

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كأس العالم 2022: لماذا شحنت الأرجنتين لحماً بقرياً إلى قطر؟

فادي طنّوس by فادي طنّوس

قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2022 التي استضافتها قطر وانتهت الأحد بفوز الأرجنتين باللقب للمرة الثالثة في تاريخها، قامت عدة منتخبات بنقل أغراض ومعدات بهدف استخدامها استعداداً للمونديال. لكن الغريب أن تأخذ كمية من اللحوم الطازجة وهو ما فعله منتخبا الأرجنتين والأورغواي اللذان شحنا قرابة 900 كيلوغرام بهدف شويه.

  • تعد دول قارة أمريكا الجنوبية من الأكثر استهلاكاً للحوم ليس فقط بهدف الحصول على القيمة الغذائية التي تؤمنها وإنما لأن حفلات الشواء “أسادا” أصبحت من ضمن ثقافة وعادات تناقلوها حتى باتت تقليداً أسبوعياً يقومون به.

وأوضح ليونيل سكالوني مدرب المنتخب الأرجنتيني:

“طعامي المفضل هو أسادا، لكنه أكثر من ذلك. وجبات مثل هذه تشكل جزءاً كبيراً من هويتنا وثقافتنا. هذه التجمعات جزء هام من الحياة الأسرية في الأرجنتين وتخلق جواً جيداً في المجموعة.. خلال ذلك الوقت نتحدث، نضحك، نسترخي نتواصل. الموضوع ليس بالضرورة حول اللحوم، على الرغم من أننا نحب ذلك. يجب أن تكون جزءا من المجموعة”.

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من جانبه قال رئيس الاتحاد الأوروغواياني إجناسيو ألونسو:

“إن المنتخب الوطني يرافقه أفضل غذاء. المنتخب هو سفير تاريخي لبلدنا وسيأخذ معه سفيراً آخر ، وهو لحم أوروغواي، أفضل اللحوم في العالم”.

وقال كونرادو فيربير، رئيس المعهد الوطني للحوم في الأوروغواي:

“نريد أن ننقل جودة المنتج، الطبيعية والمستدامة، وكأس العالم هو الوقت الأمثل للقيام بذلك”.

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