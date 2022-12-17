كأس العالم 2022: لماذا أطلقت قطر فعالية تراثية عن الهجن خلال المونديال؟

تختتم اليوم في العاصمة القطرية الدوحة فعالية “الهجن وكأس العالم 2022” التي استهدفت تعريف زوار الدولة الخليجية بهذا الموروث المميز، وذلك على هامش استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي بدأت في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وتنتهي الأحد 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

فعالية تراثية

كانت هذه الفعالية التراثية قد انطلقت في 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ونظمها الاتحاد العربي لرياضة سباقات الهجن (المهاري)، بالتعاون مع اللجنة المنظمة لسباق الهجن بمنطقة الشيحانية حيث:

استمتع حضور جماهيري حاشد في ميدان الشيحانية بحفل افتتاح رائع وأجواء مميزة للفعالية التي شارك فيها ممثلو الدول أعضاء الاتحاد العربي للهجن

شملت عروض اليوم الثاني الهجانة السلطانية، والمباراة الأولى من البطولة الدولية الأولى “كرة يد الهجانة”، وهي منافسة كان يترقبها الجميع

في اليوم الثالث من الفعالية أُقيم سباق الهجن بالراكب البشري، وهو خاص بأعضاء الاتحاد العربي، ثم مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة “كرة يد الهجانة”

في اليوم الرابع والأخير السبت تُقام المباراة النهائية من البطولة، ثم عروض الهجانة السلطانية العمانية، ويليها توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، على أن تُختتم الفعالية بالتكريم وتسليم الجوائز.

فرصة لإيصال رسالة

وعن هذه الأنشطة التراثية، قال رئيس الاتحاد العربي لرياضة سباقات الهجن عبد الله بن محمد الكواري، في بيان بهذا الشأن إن: “تزامن الفعالية مع بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 أتاح لنا الفرصة لتوصيل هذه الرسالة لأكبر عدد من محبي رياضة الهجن وكذلك لمن يجهلون هذه الرياضة، فقد كانت الفرصة مواتية ووضعنا لها برامج خاصة التي تعرف الجمهور عن قرب على رياضة الهجن وكذلك إتاحة الفرصة لهم لركوب الهجن والتصوير معها”.