كأس العالم 2022: كيف شاركت مصر في البطولة رغم عدم التأهل؟

رغم عدم تأهل المنتخب المصري لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم المقامة بالدوحة، إلا أن اسم مصر يتردد على الأذهان في كل مباراة، ذلك أن الكرة التي تلعب بها جميع المباريات تمت صناعتها في مصر.

أين تصنع كرة كأس العالم في مصر؟

المصنع الذي تخرج منه الكرة، تابع لشركة “فورورد إيجيبت” للصناعات الرياضية، وهو أول مصنع معتمد من شركة “أديداس” العالمية في مجال تصنيع كرة القدم.

ومن جهته قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن هذا المصنع من الممكن أن يمثل نواة صالحة لإقامة مدينة صناعية متكاملة على أرض مصر للمنتجات الرياضية العالمية، معربًا عن استعداد الحكومة لتقديم الدعم والمساندة، لتصبح هذه التجربة قصة نجاح وطنية.

الطاقة الإنتاجية للمصنع

أكد جاسر السيد رئيس مجلس إدارة شركة “فورورد إيجيبت” أن الشركة تُشارك في تصنيع حصة محددة من كرة القدم الرسمية لبطولة كأس العالم لعام 2022، إلى جانب مصنعين آخرين.

وأوضح أن شركة “أديداس” تعاقدت مع شركة “فورورد إيجيبت” لإنتاج 1500 كرة قدم بقياسات عالمية.

ويعد هذا المصنع هو الأول والوحيد المعتمد من شركة “أديداس” العالمية في الشرق الأوسط.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع بمدينة الروبيكي نحو 3.5 مليون كرة قدم سنويًا، فيما يصل حجم العمالة إلى 600 عامل.

وتشتري الشركة الألمانية 100% من الإنتاج ليتم تصديره فيما بعد.

مواصفات الكرة

مع انطلاق كل بطولة لكأس العالم تتغير مواصفات الكرة وشكلها.. كرة مونديال الدوحة أطلق عليها اسم “الرحلة” استوحي شكلها من الثقافة والعمارة والقوارب الشهيرة وعلم قطر،وتتميز بعدة خصائص:

صنعت من الأحبار والمواد اللاصقة التي تعتمد على الماء.

تتميز بالانتقال أثناء الطيران بسرعة تفوق أية كرة أخرى في تاريخ البطولة

تصميمها الداخلي يوفر السرعة والدقة والاتساق للحركة السريعة، مع أقصى قدر من الاحتفاظ بالهواء ودقة الارتداد.

الغشاء الخارجي مصنوع من جلد البولي يوريثين، مما يحسن الدقة واستقرار الطيران والانحراف.

من جهته قال “سيف الوزيري” رئيس شركتي “بريزنتيشن” و”ستادات”، أن “مصر” ستكون محطة تصدير رئيسية، للكرة التي تستخدم بمونديال قطر 2022.

وقال الوزيري على صفحته عبر منصة “فيسبوك“: “تشرفت أن أكون جزءا صغير من هذا الإنجاز العظيم، ستكون مصر محطة رئيسية لتصدير الكرات للعالم كله بداية من كأس العالم قطر ٢٠٢٢”.