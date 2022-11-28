كأس العالم 2022: كريستيانو رونالدو ولويس سواريز وجهاً لوجه

يصطدم منتخب البرتغال مساء اليوم الاثنين في طريقه نحو التأهل إلى الدور ثمن النهائي، لبطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر، بعقبة منتخب أورغواي.

وتتواجه كتيبة كريستيانو رونالدو مع كتيبة لويس سواريز على أرض استاد لوسيل، حيث سيكون فوز الأول كافياً لضمان التأهل إلى الدور ثمن النهائي، فيما سيمنح الثاني دفعة معنوية كبيرة بعد التعادل أمام كوريا الجنوبية في الجولة الأولى من دون أهداف.

وكان “الدون” قاد بلاده لفوز صعب أمام غانا 3-2، بعدما سجّل هدف السبق من ركلة جزاء، ما جعله اللاعب الوحيد الذي يسجل في خمس نسخات من بطولات العالم.

وفي المجموعة نفسها، تسعى كل من غانا وكوريا الجنوبية للحفاظ على آمالها في البطولة، وهما سيخوضان مباراتهما على إستاد المدينة التعليمية.

الجولة الأولى:

البرتغال – غانا: 3-2

أورغواي – كوريا الجنوبية: 0-0

ترتيب المجموعة الثامنة بعد الجولة الأولى:

المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط البرتغال 1 1 0 0 3 2 1 3 كوريا الجنوبية 1 0 1 0 0 0 0 1 أورغواي 1 0 1 0 0 0 0 1 غانا 1 0 0 1 2 3 -1 0

كيفية مشاهدة مباراة البرتغال وأورغواي

يمكن مشاهدة البث المباشر لمباراة البرتغال وأورغواي يوم الاثنين 28 نوفمبر انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل قنوات beIN SPORTS القطرية مباريات كأس العالم بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويمكن مشاهدة مباراة هولندا والإكوادور على قناة MAX1.